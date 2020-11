"Vampire: The Masquerade" bekommt ein bissiges Battle-Royale

Battle-Royale-Chaos trifft auf Vampir-Klassiker: "Vampire: The Masquerade" soll nächstes Jahr einen Massen-Multiplayer-Titel erhalten – das teasern die Entwickler von Sharkmob mit einem kurzen Video an.

Die bissige Game-Serie "Vampire: The Masquerade" gilt als Kult unter den Horror-Rollenspielen und ab 2021 sollen gleich mehrere neue Teile zum Lineup hinzukommen: "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" ist ein seit Langem angekündigtes Open-World-Rollenspiel, das in einem alternativen Seattle spielt. Neu dazu kommt ein noch namenloser Battle-Royale-Titel, in dem Du Dich als Vampir durch das nächtliche Prag schlägst – mit Deinem Können, Deinen Fängen und natürlich mit Schießeisen.

Typisch für ein Battle Royale heißt es dann jeder gegen jeden – Ziel ist es, als letzter Überlebender siegreich aus dem Chaos hervorzugehen. Es soll aber auch die Möglichkeit geben, als Einsatztrupp zu kämpfen, wie die Entwickler auf ihrer Teaser-Webseite schreiben.

Ein Kampf ums untote Überleben

Beim geplanten Battle Royale soll es aber nicht nur stumpf darum gehen, andere Spieler zu eliminieren. Im Hintergrund lauert eine böse Macht, die alle Vampire auslöschen will. Auf Deinen nächtlichen Streifzügen durch Prag und beim Ausschalten Deiner Feinde kommst Du ihr immer näher.

Empfehlung des Autors: Play Release von "Vampire: The Masquerade Bloodlines 2" auf 2021 verschoben

Was genau es mit dem neuen Titel auf sich hat, hat Entwickler Sharkmob noch nicht verraten. Das Teaser-Video ist zudem mit "Pre-Alpha Footage" versehen – es können also noch zahlreiche Änderungen an Grafik oder Movement eintreten, bis der Release da ist. Der ist übrigens erst für die zweite Jahreshälfte 2021 angedacht – es dauert also noch ein wenig, bis das Vampir-Franchise seine neuen Teile erhält.

Bereits im August kündigte Sharkmob an, "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" auf 2021 zu verschieben. Scheint so, als läge die Vampir-Saga noch im Schlummer. Aber die ewige Nacht wird kommen – wenn auch erst nächstes Jahr.