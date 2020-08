Veröffentlicht Nintendo 2021 endlich das Pro-Modell der Switch?

Im März 2019 tauchten erstmals Gerüchte auf, dass Nintendo zwei neue Switch-Modelle in den Handel bringen könnte: eine Pro-Version und eine günstigere Variante ohne Dock. Letztere haben wir im September 2019 in Form der Switch Lite erhalten. Einem neuen Bericht zufolge soll 2021 endlich auch die Pro-Version der Switch folgen.

Im Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg (via Kotaku) heißt es, dass Nintendo 2021 ein "verbessertes Modell seiner Switch-Konsole" anbieten will. Daten zur Größe, Preis und Hardware der Konsole sind bisher nicht bekannt. Angeblich soll das Pro-Modell der Konsole mehr Rechenleistung erhalten und Inhalte in 4K wiedergeben. Vor einigen Tagen hatte auch die taiwanische Webseite Economic Daily News (via IGN) über das Pro-Modell der Switch berichtet.

Kommt die Switch Pro schon im Frühjahr 2021 auf den Markt?

Laut Economic Daily News soll die Produktion des Pro-Modells der Switch noch in diesem Jahr anlaufen. Der Marktstart der Switch Pro ist angeblich bereits für das erste Quartal 2021 geplant. Die Informationen über die Konsole stammen von Zulieferern von Nintendo, so die taiwanesische Webseite. Die Quellen behaupten demnach zudem, dass die Switch Pro eine "verbesserte Interaktivität" bieten und über ein hochwertiges Display verfügen wird.

Anfang 2020 hatte Nintendo bereits bekanntgegeben, dass in diesem Jahr definitiv kein neues Switch-Modell erscheinen wird und damit die Gerüchte um das Pro-Modell ein wenig eingedämmt. Diese Aussage schließt aber nicht aus, dass die Produktion der neuen Switch-Variante noch in diesem Jahr anläuft.

Ob die neuen Informationen korrekt sind, wissen wir nicht. Es wäre aber nicht ungewöhnlich, wenn Nintendo ein weiteres Modell der Switch herausbringt. Der japanische Hersteller hat schließlich auch mehrere Varianten des Nintendo DS, der Nintendo Wii und des Nintendo 3DS veröffentlicht.