Vom PS5-Menü direkt ins Matchmaking – Patent zeigt neue Ladefunktion

Die PS5 soll den Spieler dauerhaft auf die Überholspur bringen – nicht nur wegen des speziellen SSD-Speichers unter der Haube der neuen PlayStation. Ein aufgetauchtes Patent lockt mit der Möglichkeit, aus dem Menü ohne Umwege in bestimmte Abschnitte von Games springen zu können und so noch schneller ins Spiel zu finden.

Geschwindigkeit ist bisher das vorherrschende Thema, wenn es um Vorteile der Next-Gen-Konsolen geht. Die PS5 wird neben außergewöhnlich schnellem SSD-Speicher auch mit anderen Features aufs Gas drücken. Ein aufgetauchtes Patent mit dem Titel "Dynamische Schnittstellen für den direkten Spielbeginn" ("Dynamic Interfaces for Launching Direct Gameplay") gibt eine Idee davon, was Sony noch für Funktionen in petto hat – konkrete Angaben über die Möglichkeiten der PS5 sind nämlich bisher rar.

Aus dem Konsolenmenü direkt ins Matchmaking?

Das beschriebene Feature ermöglicht es, aus dem Menü der PS5 in einen bestimmten Spielabschnitt oder -modus zu wechseln, und so ganz einfach Startbildschirme oder Auswahlmenüs zu überspringen. Beispiel: "Call of Duty: Modern Warfare". Das Spiel besteht aus Kampagne, Multiplayer und der Battle-Royale-Erweiterung. Durch die neue Funktion sollst Du etwa nach dem Einschalten der Konsole direkt ins "Warzone"-Matchmaking starten können – dazu wählst Du schon im PS5-Menü die Aktivität aus, auf die Du Lust hast.

Die Beschreibung des Patents erinnert ein wenig an das Fortsetzen von unterbrochenen Spielen, wie es jetzt schon auf der PS4 möglich ist. Allerdings soll es auf der PS5 so auch möglich sein, in Spielabschnitte zu wechseln, die vorher nicht geladen wurden. Außerdem könnte das Feature bei allen installierten Games funktionieren, nicht nur bei dem, was Du zuletzt geöffnet hast.

Welche neuen Features kommen noch auf uns zu?

Das Patent erwähnt die PS5 zwar nicht explizit, es passt aber exakt zum Vortrag des Systemarchitekten Mark Cerny aus der letzten Woche: Er sprach davon, dass Spieler mit der nächsten PlayStation "direkt einsteigen können, wo sie mögen". Es sieht aus, als ob nach der neuen Hardware vor allem die Softwarefunktionen der PS5 in naher Zukunft noch viele Überraschungen bieten.