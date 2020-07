Vorschau 2020: Crash Bandicoot und ich haben endlich wieder ein Date

Wie heißt es so schön: Alte Liebe rostet nicht! Auch nach fast 22 Jahren Beziehungspause – denn so lange ist das letzte richtig neue "Crash Bandicoot"-Adventure her – erobert der freche Beuteldachs mein Herz wieder im Sturm. Der Grund: Mit "Crash Bandicoot 4: It's About Time" steht ein neuer Teil der Jump'n'Run-Reihe in den Startlöchern.

"It's about time" – das kann man wohl sagen: Es wurde wirklich Zeit! Seit bekannt wurde, dass mit "Crash Bandicoot 4" ein neuer Teil herauskommt, kann ich den 2. Oktober kaum noch abwarten. Doch kann ein weiteres Crash-Abenteuer an den Erfolg der kultigen Vorgänger überhaupt anknüpfen? Ich denke: Auf jeden Fall!

Crash Bandicoot hat meinen Ehrgeiz geweckt

Der Grund liegt für mich auf der Hand: "It's About Time" knüpft direkt an Teil drei aus dem Jahr 1998 an. Die ganzen Games, die seit "Crash Bandicoot 3: Warped" und bis "Nitro Kart 2" im Jahr 2010 erschienen sind, können getrost ausgeklammert werden. Was mir gelegen kommt, denn davon konnte mich keines so wirklich überzeugen – "Crash Team Racing" ausgenommen.

Die "Crash Bandicoot"-Trilogie besitze ich aber noch immer – natürlich in der typischen Hülle der PS1-Games. Einen Wert haben sie vermutlich nicht mehr, zumindest keinen materiellen. Sie haben mich aber meine ganze Kindheit und Jugend hindurch begleitet. Den Fernseher samt PlayStation 1 habe ich stundenlang blockiert und mich an den unterschiedlichen Levels abgerackert. Die beiden Level "The High Road" und "Slippery Climb" haben mir im ersten Teil den letzten Nerv geraubt. Vielleicht erinnerst Du Dich noch: Im ersten "Crash"-Game wurde nicht nach jedem Level gespeichert! Wenn ich beim Aufstieg der Burg Game Over gehe, starte ich wieder am Anfang der Nebelbrücke. Ätzend! Aber gut für den sportlichen Ehrgeiz.

©Activision 2020 fullscreen Du erinnerst Dich? ©Activision 2020 fullscreen Mehr als einmal hätte ich den Controller gerne gegen die Wand geschmettert! ©Activision 2020 fullscreen Ein mir SEHR bekannter Anblick!

Wie früher, bitte. Nur schöner!

Auf dieses "Feature" kann ich bei "Crash Bandicoot 4" gerne verzichten: Nach einem Level abzuspeichern, hat durchaus seine Vorteile. Aber ich habe Bock, mich in neue Abenteuer mit dem wirbelnden Beuteldachs zu stürzen. Immerhin warten über 100 brandneue Level, die laut Trailer Erinnerungen an die ersten drei Teile wachrufen. Und genau das will ich! Ein bisschen umherwirbeln, Äpfel sammeln, Gegner ausknocken, Geheimgänge finden, auf Eisbären oder was auch immer reiten – eben all das von früher erleben. Nur grafisch ein bisschen aufgemotzter.

©Activision 2020 fullscreen Ja, auch Neo Cortex ist wieder dabei. Dieses Mal kannst Du ihn sogar selbst spielen. ©Activision 2020 fullscreen Um Doctor N. Gin werden wir ebenfalls nicht herumkommen ...

Es ist also vollkommen okay, dass das klassische Jump'n'Run-Gameplay von Crash um ein paar neue Skills erweitert wird. Mithilfe von vier neuen Masken beherrschen Crash und seine Schwester Coco (die Du auch dieses Mal wieder spielen kannst) neue Fähigkeiten. Sie können schwierige Hindernisse leichter überwinden, indem sie die Zeit verlangsamen oder umgehen gefährliche Objekte durch Manipulieren der Gravitation.

Dieser Spagat ist damals auch "Crash Bandicoot 3: Warped" gelungen. Mit der Bazooka bekam der Beuteldachs eine neue Fähigkeit, ohne jedoch das gewohnte Gameplay über den Haufen zu werden.

©Activision 2020 fullscreen Neue Masken? Check! ©Activision 2020 fullscreen An der Decke laufen? Check! ©Activision 2020 fullscreen Wie ein Pro lange Äste entlang sliden? Check!

Fazit: Ich hab Bock!

Also Activision, enttäuscht mich nicht! Ich setze große Stücke auf "Crash Bandicoot 4: It's About Time" und hoffe, dass sich 22 Jahre Wartezeit gelohnt haben. Ich hab Bock! Ich bin heiß! Und ich werde zur Vorbereitung vielleicht noch mal die ersten drei Games als Remaster durchspielen, um für den Marathon, der mir mit Teil vier bevorsteht, gewappnet zu sein.

Release "Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One.

