"Watch Dogs 2" gibt's am Wochenende gratis

Am Sonntag präsentiert Ubisoft kommende Spiele-Highlights – darunter "Assassin's Creed Valhalla" und "Watch Dogs: Legion". Als zusätzlichen Anreiz, das digitale Event Ubisoft Forward auf keinen Fall zu verpassen, spendiert der französische Publisher jedem Zuschauer das Spiel "Watch Dogs 2" – einzige Voraussetzung: ein UPlay-Account.

Wer sich für das Rennspiel "Trackmania" interessiert, kann bereits um 20:30 Uhr den Live-Stream einschalten und Mitarbeitern von Ubisoft dabei zusehen, wie sie ein paar Runden auf der Piste drehen. Das Haupt-Event startet um 21:00 Uhr. Laut Angaben des Publishers sollen alle Nutzer, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt des Haupt-Events in UPlay einloggen, das Spiel "Watch Dogs 2" gratis erhalten.

Zeigt Ubisoft auch ein neues "Far Cry 6"?

Der Trailer zum Event verrät, auf welche Spiele wir uns am Sonntag freuen können. Neben den heiß erwarteten Games "Assassin's Creed Valhalla" und "Watch Dogs: Legion" will der Publisher auch den neuen Battle-Royale-Shooter "Hyper Scape" vorstellen. Im Ankündigungs-Trailer sind außerdem kurze Clips aus "The Crew" und "Trials Rising" zu sehen.

Hinweise auf ein neues "Far Cry"-Game sind im Video nicht zu sehen, die Ankündigung des sechsten Teils ist aber nicht ausgeschlossen. Ubisoft hat sich zwar bisher nicht zu "Far Cry 6" geäußert, mittlerweile sind aber mehr als zwei Jahre seit dem Release von "Far Cry 5" verstrichen. Möglicherweise erwartet uns also eine kleine Überraschung.

Hier kannst Du Ubisoft Forward live sehen

Ubisoft übertragt das Event am Sonntag live auf der eigenen Webseite, bei YouTube, Twitch und sogar auf der dem Tode geweihten Plattform Mixer. Wie Ubisoft betont, soll die diesjährige Show zugänglicher als je zuvor werden. Neben Untertiteln in verschiedenen Sprachen soll das Event erstmals Übersetzungen in der nordamerikanischen Gebärdensprache American Sign Language (ASL) bieten.