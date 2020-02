Wegen Coronavirus: "The Outer Worlds" auf Switch kommt später

Der Release-Termin für "The Outer Worlds" auf Nintendo Switch wurde erst vor einigen Tagen verkündet – nun dauert es doch länger. Schuld daran sind die Auswirkungen des Coronavirus: Entwickler Virtuos, der den Port des Rollenspiels verantwortet, musste seine Büroräume vorübergehend schließen. Für die Fans gibt es aber auch gute Nachrichten.

Publisher Private Division gab die Verschiebung von "The Outer Worlds" per Tweet bekannt. Das Team von Virtuos benötige mehr Zeit, um den Port fertigzustellen, da die Büroräume als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend geschlossen seien. Ein neuer Release-Termin steht noch nicht fest. Das Studio unterhält neben Büros in Frankreich, Kanada und Japan auch Standorte in Singapur, China und Vietnam. Vor allem in Südostasien breitet sich derzeit das ansteckende Coronavirus aus. Zum Glück ist aber wohkl keiner der Entwickler direkt von der Krankheit betroffen.

Physische Edition erscheint nun doch mit Spielmodul

Gleichzeitig gibt Private Division bekannt, dass die physische Verkaufsversion von "The Outer Worlds" für Nintendo Switch nun doch ein Spielmodul enthalten wird. Zuvor sollte in der Packung lediglich einen Download-Code für das Spiel stecken. Aus welchem Grund genau der Publisher diese Entscheidung nun umgeworfen hat, ist unklar. Zumindest auf Twitter fielen die Rückmeldungen zur Cartdrige-losen Packung jedoch eher negativ aus.

Ohne Zulieferer wie Virtuos läuft die Spieleindustrie nicht

"The Outer Worlds" stammt von Obsidian Entertainment, den Schöpfern von Rollenspielen wie "Fallout: New Vegas" oder "Pillars of Eternity". Große Studios verlassen sich regelmäßig auf kleinere Zulieferer wie Virtuos, die bereits an Games wie "Star Wars Jedi: Fallen Order", "L.A. Noire" oder "Dark Souls Remastered" mitarbeiteten. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von Art-Design bis hin zur Programmierung.