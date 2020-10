Werbeclip von Burger King: Klingt so die PlayStation 5 beim Start?

Hat eine Fast-Food-Kette gerade den Startsound der PlayStation 5 verraten? Ein kurzer Werbeclip von Burger King lässt uns aufhorchen.

Okay, ganz ehrlich: Wahrscheinlich wird ein traditionsbewusster japanischer Milliardenkonzern wie Sony den Startsound seiner neuen Konsole nicht über eine Imbisskette von zweifelhaftem Ruf vorstellen. Ausgeschlossen ist es allerdings auch nicht. Also spitz' die Ohren und hör' genau hin: Klingt so die PlayStation 5 beim Start?

Eine PlayStation 5 zu jedem Burger?

Ziemlich sicher wird Burger King demnächst eine Promo-Aktion in Zusammenarbeit mit Sony starten, bei der hungrige Gaming-Fans eine PlayStation 5 gewinnen können. Konkurrent Microsoft macht Ähnliches mit Taco Bell schon seit Jahren, zumindest in den USA.

Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob solche Werbe-Aktionen auch in Deutschland geplant sind. Gibt's demnächst eine PlayStation 5 zu jedem Whopper gratis mit dazu? Oder wenigstens ein PS5-Spiel? Wahrscheinlich nicht. Burger King verzeichnet erst seit rund zwei Jahren wieder mehr Besucher, nachdem die Zahlen vor einiger Zeit stark eingebrochen sind.

Im November wissen wir mehr

Ob die PlayStation 5 beim Start wirklich so klingt wie in dem (leicht unheimlichen) Werbevideo, wissen wir spätestens im November. Am 15.11. kommt Sonys neue Konsole in den USA, Kanada, Mexiko, Australien, Südkorea und natürlich Japan raus. Am 19. November ist sie dann auch endlich in Deutschland erhältlich.