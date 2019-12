"Wolf Among Us 2" kommt tatsächlich!

Viele Fans haben wohl nicht mehr daran geglaubt, bei den Game Awards 2019 gab es dann aber die große Überraschung: Das beliebte Telltale-Spiel "Wolf Among Us" bekommt tatsächlich einen Nachfolger!

Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr musste das Studio Telltale Games schließen, die Entwicklung von Spiele-Serien wie "The Walking Dead" wurde eingestellt. Im August 2019 folgte dann quasi der Relaunch der Marke Telltale unter dem neuen Eigentümer LCG Entertainment.

Ehemalige Telltale-Mitarbeiter beteiligt

Verantwortlich für den Nachfolger "Wolf Among Us 2" ist das AdHoc Studio, das von ehemaligen Telltale-Entwicklern gegründet wurde. Beteiligt sind unter anderem Nick Herman und Dennis Lenart, die beiden Game Directors des ersten Teils. Autor Pierre Shorette und Komponist Jared Emerson-Johnson kehren ebenso zurück.

Der zweite Teil des Adventures, das auf dem Comic "Fables" von Bill Willingham basiert, war bereits vor der Schließung von Telltale Games in der Entwicklung – wie viel davon nun von AdHoc Studio übernommen wird, ist allerdings nicht bekannt.

Zurückkehren werden jedenfalls die Sprecher für Bigby Wolf (Adam Harrington) und Schneewittchen (Erin Yvette). Weitere Details verrät der kurze Teaser-Trailer, der im Rahmen der Game Awards 2019 gezeigt wurde, jedoch leider nicht.

Noch kein Release-Termin

Laut LCG Entertainment soll "Wolf Among Us 2" für Konsolen und PC erscheinen. Auf dem PC wird das Spiel zunächst exklusiv nur im Epic Games Store zur Verfügung stehen. Ein Release-Datum steht noch nicht fest, vermutlich erscheint das Adventure wie der erste Teil aber wieder in Episodenform.