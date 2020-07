"Worms Rumble" angekündigt: Bald kämpfen die Würmer im Battle Royale

Mit "Worms Rumble" geht die bekannte Spielereihe um kriegerische Kriechtiere neue Wege. 32 Spieler kloppen sich in dem Multiplayer-Spiel um den Sieg – in Echtzeit und nicht wie gewohnt als Rundenstrategie. Und klar, natürlich gibt's auch einen Battle-Royale-Modus!

Entwickler Team 17 hat mit einem Trailer den Release des neuen Spiels verkündet, zu dem im März bereits ein Teaser erschienen war. Auf den ersten Blick ist der Titel ein waschechtes "Worms": Du siehst das Geschehen aus seitlicher Perspektive, steuerst schwer bewaffnete Würmer und sprengst reihenweise andere Kriecher ins Jenseits. Dieses Mal ist aber nicht nur Zielwasser, sondern auch schnelles Reaktionsvermögen gefragt.

Echtzeit-Keile für 32 Spieler

"Worms Rumble" ist, anders als die meisten anderen "Worms"-Games, kein Strategiespiel, sondern ein Multiplayer-Shooter. 32 Spieler bekämpfen sich mit konventionellen und abgedrehten Waffen. Dabei geht's entweder in klassischer Deathmatch-Manier oder in der Battle-Royale-Variante "Last Worm Standing" zur Sache. Zerstörbare Umgebung – ein fester Bestandteil der erfolgreichen "Worms"-Formel – ist im Trailer nicht zu sehen, die Entwickler versichern aber via Twitter, dass jedes Level Terrain-Bestandteile haben wird, die Du in die Luft jagen kannst.

Setz dem Wurm 'ne Mütze auf!

Als modernes Multiplayer-Spiel unterliegt "Worms Rumble" natürlich auch einigen Konventionen: Laut Eurogamer wird es saisonale Events, tägliche Herausforderungen und Community-Challenges geben, in denen Du Erfahrungspunkte und Spielgeld verdienen kannst. Die gibst Du dann für Waffen-Skins, Wurm-Outfits, Emotes und andere Kosmetik aus.