"WoW: Shadowlands" legt den erfolgreichsten PC-Launch aller Zeiten hin

Kaum ist das neue "World of Warcraft"-Add-on draußen, da sichert es sich auch schon einen Rekord: "Shadowlands" hat sich innerhalb von 24 Stunden so oft verkauft, wie kein anderes PC-Spiel jemals.

Satte 3,7 Millionen Mal wurde "World of Warcraft: Shadowlands" in den ersten 24 Stunden nach dem offiziellen Release am 23. November digital und physisch gekauft. Damit ist das Add-on laut Pressemitteilung das am erfolgreichsten verkaufte PC-Game aller Zeiten.

Rekord bleibt im Hause Blizzard

Blizzard Entertainment scheint in Sachen PC-Releases einiges richtig zu machen, denn der bisherige Rekordhalter war ein anderes Game des Entwicklers: "Diablo 3". Das beliebte Hack and Slay wurde am 15. Mai 2012 veröffentlicht und ging binnen 24 Stunden 3,5 Millionen Mal über die reale und digitale Ladentheke.

"World of Warcraft"-Fans kehren zurück

Eine weitere erfreuliche Nachricht für Blizzard: Die Zahl der Abonnenten ist wieder deutlich angestiegen. In der Pressemitteilung heißt es, dass "World of Warcraft" in den Wochen kurz vor dem "Shadowlands"-Release und in der Zeit danach "die höchste Zahl an Spielern mit monatlichem oder langfristigem Abonnement" verzeichnen kann. Das war bei keiner der vorherigen "WoW"-Erweiterungen gelungen. "Außerdem haben die Spieler derzeit beinahe doppelt so viel Zeit mit dem Spiel verbracht als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr."

Führten die Änderungen am Game zum Erfolg?

Mit dem Release von "Shadowlands" führt Blizzard einige Änderungen ein, die den Spielern offenbar zusagen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Entwickler während der Testphase des Add-ons eng mit der Community zusammengearbeitet und großen Wert auf die Meinung der Abonnenten gelegt haben. Das war Game Director Ion Hazzikostas ein Anliegen, wie er immer wieder in Interviews erklärte.