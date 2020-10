Xbox-App für iOS gestartet, erlaubt Remote Play auf iPhone & iPad

Microsoft hat die Xbox-App für Mobilgeräte generalüberholt und auch für iOS-Geräte veröffentlicht. Neben einer aufgeräumten Nutzeroberfläche und besseren Performance ermöglicht das Programm Remote Streaming von der Konsole auf den kleinen Bildschirm.

Android-Nutzer haben die neue Xbox-App schon eine Weile, Apple-Fans bekommen sie jetzt. Die Anwendung ist ab sofort im App-Store als Gratis-Download verfügbar, nachdem sie sich zuvor einige Wochen im Beta-Stadium ausprobieren ließ.

Begleit-App zur Xbox jetzt auch für Apple-Geräte

Optisch und funktional ist die Xbox-App weitgehend identisch mit der Android-Version. Die als praktischer Begleiter zur Xbox-Konsole gedachte Anwendung erlaubt das schnelle Teilen von Videos und Screenshots aus Xbox-Spielen, erleichtert das Managen von Chats und Partys – und beschert iOS endlich das Feature Remote Play, das zuvor nur für Android offiziell verfügbar war.

Die Funktion erlaubt es Dir, das Bild Deiner Xbox über das Netzwerk auf ein iPhone oder iPad zu streamen und dann mit einem per Bluetooth verbundenen Controller auf dem Mobilgerät zu spielen – ähnlich wie beim Cloud-Gaming also, nur dass Deine Konsole als Rechenzentrum fungiert. Remote Play via iOS funktioniert am besten im Heimnetzwerk, aber auch über mobile Datenverbindungen mit mindestens 10 Mbit/s.

App Store für Streaming-Dienste eigentlich gesperrt

Dass sich Remote Play jetzt auch mit iOS-Geräten nutzen lässt, ist vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen im Cloud Gaming interessant: Apple sperrt seinen App Store eigentlich für Apps, die Spiele-Streaming ermöglichen. Auch Microsofts Dienst xCloud ist auf iOS-Devices daher nicht verfügbar, das Unternehmen arbeitet aber an einer Browser-basierten Lösung, um die Sperre zu umgehen. Streaming von der Konsole ist für Apple offenbar kein Problem.