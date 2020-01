Xbox-Chef: "Framerate ist wichtiger als Auflösung"

In der Diskussion, ob eine hohe Framerate oder eine hohe Auflösung besser sind, bezieht Xbox-Chef Phil Spencer klar Stellung zu beziehen: Für ihn geht nichts über flüssige Bilder! Was bedeutet das für die Xbox Series X?

In einem Interview mit Stevivor verriet Spencer, dass die Framerate seiner Meinung nach bei der Entwicklung stärker im Fokus stehen sollte – und "nicht einfach nur mehr Pixel auf den Bildschirm geworfen werden". Diese Ansicht vertritt der Xbox-Chef schon eine ganze Weile: Bereits 2014 erklärte er in einem Interview mit Tech Radar zum Release von "Destiny", dass eine flüssige Framerate für das Gameplay deutlich wichtiger sei als hohe Auflösung.

Spiele sollen sich so gut anfühlen wie sie aussehen

Obwohl PS5 und Xbox Series X technisch wohl dazu in der Lage sein werden, Spiele in 8K-Auflösung darzustellen, würde der Xbox-Chef wohl immer eine 4K-Auflösung mit höherer Bildrate bevorzugen.

Spencer erläuterte, dass Spiele auf der Xbox One X schon jetzt fantastisch aussehen, natürlich aber auch immer noch besser aussehen könnten. Viel wichtiger sei aber, dass sie sich auch so fantastisch anfühlen wie sie aussehen. Das sei in der jetzigen Generation noch nicht möglich, da die CPU im Vergleich zur GPU zu schwach sei. Das soll sich mit der nächsten Generation ändern.

Microsoft setzt den Entwicklern keine Grenzen

Wie Entwickler die Power von Microsoft-Konsolen nutzen, war ihnen schon immer selbst überlassen. "Wir wollten nie beschränken, was Entwickler auf unseren Plattformen versuchen, seien es 60 Bilder pro Sekunde auf der Xbox 360 oder nun 4K mit 60 FPS auf der Xbox One X. Wir möchten den Entwicklern Tools zur Verfügung stellen, mit denen sie verschiedene Dinge auf den Hardware-Plattformen ausprobieren können", so der Xbox-Chef.