Xbox Game Pass: "Doom Eternal" und 16 weitere Dezember-Games bestätigt

Die Weihnachtszeit naht – und damit viel Freizeit zum Zocken. Das hat sich auch Microsoft gedacht und bietet im Dezember ganze 17 Spiele im Xbox Game Pass an. Darunter Top-Titel wie "Doom Eternal" und "Control".

Am 3. Dezember ist es so weit: Das neue Line-up für den Xbox Game Pass geht an den Start. Eine Mitarbeiterin des Xbox-Teams hatte bereits vor einigen Tagen eine Vorankündigung der Dezember-Games ans eigene Team geschickt. Die Nachricht war nicht öffentlich, schaffte es aber dennoch zu Twitter. Die Katze war aus dem Sack.

Insgesamt 17 Spiele für Xbox-Game-Pass-Abonnenten

Genug der Geheimniskrämerei, die folgenden 17 Spiele sind ab morgen, den 3. Dezember im Rahmen des Abonnements kostenlos erhältlich:

"Control" für Android und Xbox

"Doom Eternal" für PC

"Haven" für PC und Xbox

"Rage 2" für Android

"Slime Rancher" für Android und Xbox

"Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action" für PC

"Yes, Your Grace" für Android, PC und Xbox

"Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition" für PC und Xbox

Etwas später im Dezember gesellen sich folgende Titel hinzu: