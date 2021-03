Xbox Game Pass: Jetzt mit fast allen großen Bethesda-Games

Vor wenigen Tagen verkündete Microsoft stolz die offizielle Übernahme von ZeniMax und dem dazugehörigen Entwicklerstudio Bethesda. Nun wird der Familienzuwachs richtig gefeiert: Ab heute sind 20 Kultspiele von Bethesda im Xbox Games Pass verfügbar.

Unter den 20 Games befinden sich Titel aus den Franchises "Dishonored", "Doom", "The Elder Scrolls", "Fallout" und "Wolfenstein", schreibt Microsoft auf Xbox Wire. 16 Spiele können über die Cloud gezockt werden und sind damit für Xbox Games Pass Ultimate-Abonnenten sowohl auf den Xbox-Konsolen als auch auf PC sowie Mobilgeräten verfügbar. Einige der Games sollen auf Xbox Series X/S sogar mit mehr FPS laufen. Mehr Infos dazu will Microsoft in den nächsten Tagen bekanntgeben.

Diese 20 Bethesda-Titel sind ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar