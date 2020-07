Xbox Games Showcase: Eine ganze Stunde lang nur Spiele

Microsofts Online-Event Xbox Games Showcase widmet sich am 23. Juli ganz den Spielen. Es gibt also keine Business-Gespräche, keine Hardware oder Services. Das Highlight dürfte das erste Kampagnen-Gameplay von "Halo Infinite" auf der Xbox Series X sein.

Ungefähr eine Stunde lang zeigt Microsoft neue Xbox-Spiele. Das hat Marketing-Chef Aaron Greenberg auf Twitter angekündigt, mehr Details zum Event gibt es auf der Xbox-Website. Konkret nennt Microsoft aber nur die Singleplayer-Kampagne von "Halo Infinite", von der erstmals Gameplay zu sehen sein wird. Davon abgesehen soll es einige Premieren sowie weiteres Material zu bereits angekündigten Games geben.

Eltern können die Spielzeit ihrer Kinder festlegen

Xbox-Chef Phil Spencer hat zudem in einem Blogbeitrag auf Xbox-Wire die Argumente für die Xbox Series X noch einmal zusammengefasst. Er erwähnt die Darstellung von Spielen mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde, die schnelle SSD, die Vorzüge des Abo-Services Xbox Games Pass und die Option für Eltern, die Spielzeit ihrer Kinder zu reglementieren.

Am 23. Juli um 18 Uhr geht es los

Der Xbox Games Showcase startet am 23. Juli um 18 Uhr, den Livstream kannst Du Dir bei YouTube, Twitch, Facebook und Twitter ansehen. Bei YouTube lässt sich der Stream auch in 4K-Auflösung bei 60 Bildern in der Sekunde bewundern. Im Vorfeld führt der bekannte Games-Event-Moderator Geoff Keighley durch eine einstündige Pre-Show, von der Enthüllungen, Vorhersagen von bekannten YouTubern und weitere Details zu schon angekündigten Spielen zu erwarten sind.

Wer den Stream verpasst, kann ihn sich im Anschluss als normales YouTube-Video vollständig ansehen. Außerdem hat Microsoft Highlights als einzelne Videos in Aussicht gestellt, vermutlich Gameplay-Trailer.