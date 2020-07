Xbox Games Showcase: Termin für Präsentation im Juli steht fest

Bald ist es endlich soweit: Am 23. Juli zeigt Microsoft Games für die Xbox Series X aus dem eigenen Entwicklerkollektiv. Welche Spiele präsentiert werden, hat das Unternehmen noch nicht verraten. "Halo Infinite" ist aber auf jeden Fall dabei.

Es kursierten schon länger Gerüchte, dass Microsoft am 23. Juli ein Xbox-Series-X-Event plane. Nun hat der Konzern den Termin bestätigt: Ab 18 Uhr deutscher Zeit stellt Microsoft beim Xbox Games Showcase Spiele für die Xbox Series X aus der eigenen Software-Schmiede vor. Wer sich auf das Ereignis einstimmen will, schaltet eine Stunde vor dem eigentlichen Beginn zur Pre-Show mit Geoff Keighley ein.

Diese Games könnte Microsoft neben "Halo" noch zeigen

Microsoft wird uns beim Xbox Games Showcase erste Einblicke in "Halo Infinite" gewähren, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der offizielle "Halo"-Twitter-Account hat schon eine eindeutige Andeutung gemacht. Welche Games außerdem zu sehen sind, ist nicht bekannt.

Zu den heißen Kandidaten zählt unter anderem "Fable 4", das sich derzeit bei Playground Games in der Entwicklung befindet, berichtet Gamesradar. Außerdem sind ein neuer Titel von Double Fine und ein mysteriöses Projekt von The Initiative im Gespräch. Und vielleicht zeigt Ninja Theory sogar etwas Gameplay aus "Senua's Saga: Hellblade 2".

Neben den genannten Titeln dürften uns auch einige Überraschungen erwarten, denn Microsoft wird Sonys Präsentation der PS5-Games mit Sicherheit übertrumpfen wollen. Und das sollte mit nur fünf Spielen schwierig werden.

Hier kannst Du das Xbox Games Showcase verfolgen

Das Microsoft-Event kannst Du am 23. Juli ab 18 Uhr live mitverfolgen. Streams zum Xbox Games Showcase findest Du auf Xbox.com, YouTube, Twitch, Facebook und Twitter. Links zu den Streams gibt es bisher noch nicht, sie sollten aber spätestens wenige Stunden vor dem Start des Events auftauchen.