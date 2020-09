Xbox lässt Dich jetzt Spiele installieren, die Du gar nicht besitzt

Ein neues praktisches Feature für Xbox-Konsolen ermöglicht es Dir jetzt, jedes beliebige Spiel zu installieren, ohne es gekauft zu haben. Langes Warten auf Spiele-Downloads lässt sich damit ein bisschen umgehen.

Du willst "Cyberpunk 2077" oder ein anderes großes kommendes Game direkt zum Launch spielen? Aber Dir graut schon jetzt davor, die Disk einzulegen und dann erst einmal ein paar Stunden zu warten, bis Download und Installation abgeschlossen sind? Die Xbox hat jetzt eine Funktion, mit der das der Vergangenheit angehört: Du kannst Spiele einfach jetzt schon installieren – ohne Disk und ohne Vorbestellung.

Jetzt herunterladen, später kaufen, sofort spielen

Möglich ist das laut dem Spielejournalisten Jerko Cilas über die Xbox-Beta-App für Smartphones. Hier kannst Du nun beliebige Spiele im Microsoft-Store suchen, auswählen und auf Deine Konsole herunterladen. Spielen kannst Du sie natürlich noch nicht: Dafür ist der Kauf der Digitalversion oder das Einlegen der entsprechenden Disk nötig. Aber: Selbst, wenn Du ein Spiel nicht vorbestellt hast, könntest Du es über diese Funktion jetzt schon auf Deine Konsole laden und zum Release sofort losspielen. Auch bereits erhältliche Spiele, die Du demnächst eventuell kaufen möchtest, kannst Du auf diese Weise schon herunterladen, um sie sofort nach dem Kauf fertig auf der Festplatte zu haben.

Für große Spiele-Downloads ein Segen

Die Funktion dürfte vor allem bei Xbox-Besitzern mit langsamer Internetverbindung gut ankommen. Wir gehen davon aus, dass das Feature nicht nur auf der Xbox One funktioniert, sondern auch auf den kommenden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S. Microsoft will in Kürze eine Stellungnahme zu dieser und weiteren neuen Funktionen veröffentlichen.