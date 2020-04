Xbox One X: Limited Edition im "Cyberpunk 2077"-Look erscheint im Juni

Angeteasert wurde wie seit Tagen, jetzt folgte die offizielle Vorstellung einer Sonderedition der Xbox One X im "Cyberpunk 2077"-Look. Die Konsole wird im Juni Release feiern, rund drei Monate vor dem Launch von "Cyberpunk 2077".

Microsoft hat die Limited Edition der Xbox One X per Reveal-Trailer auf YouTube vorgestellt, berichtet IGN. Die Xbox One X kommt im Design des heiß erwarteten Action-Rollenspiels "Cyberpunk 2077" daher. Bestandteil der Sonderedition ist gemäß der Verkaufspackung auch eine digitale Kopie des Spiels.

Sowohl die neue Konsole als auch der zugehörige Cyberpunk-Controller erstrahlen im Look der fiktiven Stadt Night City – inklusive der im Dunkeln leuchtenden Botschaft "No Future". Der Controller ist im Stil des von Keanu Reeves gespielten Charakters Johnny Silverhand in einem Farbschema aus Schwarz und Silber gehalten, komplettiert durch rote Akzente.

Preis der Cyberpunk-Xbox noch unbekannt

In den vergangenen Tagen waren Fans von "Cyberpunk 2077" damit beschäftigt, ein ominöses Video zu entschlüsseln, das auf dem Xbox-Kanal auf Twitter veröffentlicht wurde. Angeregt wurden die Fans durch flackernde Datensätze und den Hashtag "BreakTheCode", während Besucher der Xbox-Seite von einem Glitch begrüßt wurden. Des Rätsels Lösung ließ nicht allzu lange auf sich warten, da ein Screenshot bereits die Silhouette der Konsole samt Controller erkennen ließ.

Wenn die Xbox One X in "Cyberpunk 2077"-Optik zu einem noch unbekannten Preis im Juni im Handel erscheinen wird, müssen Fans noch weitere Monate Geduld mitbringen, ehe sie in das futuristische Setting des Games eintauchen werden können. Eigentlich für den April eingeplant, wurde das Spiel schon vor einiger Zeit in den Herbst verschoben.