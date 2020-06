Xbox Series S: Microsoft arbeitet wohl an zweiter Next-Gen-Konsole

Die Hinweise verdichten sich, dass Microsoft im Herbst neben der Xbox Series X auch eine Xbox Series S veröffentlichen könnte. Nun sind erstmals Informationen zur Leistung der Konsole aufgetaucht.

Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Microsoft neben der Xbox Series X noch eine zweite Next-Gen-Konsole arbeiten soll. Nun ist im Netz ein Dokument aufgetaucht, in dem erstmals ein Hinweis darauf zu finden ist, dass diese zweite Konsole mit dem Codenamen „Lockhart“ wirklich existiert. Bei dem Dokument soll es sich laut dem Twitter-Nutzer TitleOS um die Release-Notes des offiziellen Entwicklerkits handeln.

Die Specs von Lockhart sind offenbar geleakt

Demnach soll das Dev-Kit für die kommende Microsoft-Konsolengeneration einen speziellen Lockhart-Modus unterstützen. Dieser lässt Spiele offenbar mit gewissen Hardware-Einschränkungen laufen, wie TheVerge-Redakteur und Microsoft-Kenner Tom Warren aus verlässlichen Quellen erfahren haben will. So stehen im Lockhart-Modus nur noch eine Grafikleistung von 4 Teraflops, 7,5 GB RAM Arbeitsspeicher und eine gedrosselte Prozessorleistung zur Verfügung. Zum Vergleich: Die Xbox Series X soll mit einer Grafikleistung von 12 Teraflops aufwarten und 13,5 GB RAM an nutzbarem Arbeitsspeicher besitzen.

Der erste Hinweis auf eine Xbox Series S?

Offenbar soll sich die zweite Konsole an Nutzer richten, die nicht unbedingt in 4K-Auflösung spielen müssen und mit Auflösungen von 1080p oder 1440p zufrieden sind. Warren geht davon aus, dass Microsoft diese Konsole unter dem Namen Xbox Serie S gemeinsam mit der Xbox Series X auf den Markt bringen wird. Die Series S könnte dem Hersteller die Möglichkeit geben, eine Next-Gen-Konsole zu einem Preis anzubieten, der deutlich unter dem von Xbox Series X und PlayStation 5 liegt.

Auch wenn die Leaks zu Lockhart soweit plausibel klingen, handelt es sich bisher nicht um bestätige Informationen. Bis zum geplanten Release im Spätherbst können sich die Pläne des Herstellers durchaus noch ändern.