Xbox Series X als Kühlschrank: Microsoft macht das Meme wahr

Das fand anscheinend auch Microsoft lustig: Als die Xbox Series X enthüllt wurde, kursierten im Netz schnell Memes zu dem schwarzen Klotz. Besonders populär war die Darstellung der neuen Konsole als klobiger Kühlschrank. Einige Prominente erhielten jetzt genau so einen Kühlschrank als Geschenk.

Die Lieferung kam sogar in einer Kiste, die der Verpackung der Xbox Series X gleicht – darin befand sich ein gigantischer Kühlschrank mit grünem Innenlicht. Justine Ezarik, eine bekannte YouTuberin mit dem Künstlernamen iJustine, hat bereits ein Video über den Xbox-Kühlschrank veröffentlicht. Und Rapper Snoop Dogg postete ein Video, das später wieder gelöscht wurde – vermutlich soll eine entsprechende Marketing-Aktion mit Microsoft erst noch angekündigt werden. Allerdings konnte Gaming-Insider Wario64 den Clip zuvor sichern.

"Der schnellste und stärkste Kühlschrank der Welt!"

Im Gegensatz zu iJustines Xbox-Kühlschrank enthielt die Lieferung an Snoop Dogg zusätzlich einen Kuchen in Form der Xbox Series X und Goldketten mit dem Xbox-Logo. Es scheint allerdings, als ob der Rapper den Kühlschrank bereits selbst befüllt hat. Aaron Greenberg, Marketing-Chef bei Xbox, kommentierte auf Twitter: "Euch war doch klar, dass wir das machen mussten. Seht euch das Unboxing des schnellsten und stärksten Kühlschranks der Welt an! Xbox & chillen".

Microsoft bring zeitgleich mit der Xbox Series X auch die Xbox Series S auf den Markt. Ab dem 10. November 2020 stehen die Geräte in den Läden. Die günstigere Version der Spielkonsole hatte nach ihrer Enthüllung ebenfalls viele kreative Memes hervorgerufen. Wir dürfen gespannt sein, ob das Team Xbox weitere witzige Marketing-Ideen auf Lager hat.