Microsoft lässt die Katze endlich aus dem Sack: Die Xbox Series X erscheint am 10. November für 499 Euro. Zeitgleich kommt auch die Xbox Series S für 299 Euro auf den Markt. Die Vorbestellungen für beide Konsole starten am 22. September. Und Microsoft hat noch eine weitere dicke Überraschung parat: EA Play ist bald kostenlos im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

Nachdem Microsoft gestern bereits die Leaks zur Xbox Series X offiziell bestätigte, ging es heute direkt weiter. Microsoft hat endlich den Release-Termin und den Preis der Xbox Series X auf Twitter und der offiziellen Xbox-Seite bekanntgegeben. Die Next-Gen-Konsole erscheint bereits am 10. November und wird 499 Euro kosten. Vorbestellungen der Konsole nimmt Microsoft ab dem 22. September entgegen.

Der Xbox Game Pass Ultimate bekommt Zuwachs

Allein die Verkündung des Veröffentlichungstermins der Konsole dürfte für Xbox-Fans schon ein guter Grund zum Feiern sein, aber es kommt noch besser. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft integriert Microsoft das EA-Play-Abo kostenlos in den Xbox Games Pass Ultimate. Zu den mehr als 100 bereits verfügbaren Titeln gesellen sich dann noch mehr als 60 EA-Titel. Darunter "FIFA 20", "Titanfall 2" oder auch "Need for Speed Heat".

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate erhalten Besitzer außerdem Zugriff auf beliebte EA-Serien wie "Battlefield", "Mass Effect", "Skate" und "Die Sims". Auf welcher Plattform gezockt wird, spielt dank Cloud-Gaming keine Rolle: PC, Konsole oder Smartphone – alles ist möglich. Weitere Infos zur Integration von EA Play in den Game Pass Ultimate findest Du hier.

Wann zieht Sony nach?

Microsoft hat heute alle Karten auf den Tisch gelegt. Wir kennen alle wichtigen Infos zu den Specs der Xbox Series X und wissen nun auch, wie viel sie kostet und wann sie erscheint. Jetzt wird es langsam Zeit, dass Sony nachzieht. Wann das japanische Unternehmen den Preis und den Veröffentlichungstag der PS5 bekanntgeben wird, ist noch nicht bekannt. Allzu lang wird sich Sony damit wohl aber nicht mehr Zeit lassen.