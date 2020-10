Xbox Series X im Walkthrough: So sieht die neue Benutzeroberfläche aus

Nach dem zur PS5 gibt es nun auch zur Xbox Series X und Series S ein Walkthrough-Video. In dem rund 15 Minuten langen Clip werden die Benutzeroberfläche und die Funktionen des Dashboard ausführlich vorgestellt.

Nur noch wenige Tage bis zum Release von Xbox Series X und Xbox Series S! Microsoft verkürzt die Wartezeit für die Fans nun mit einem ausführlichen Blick auf die Benutzeroberfläche der Next-Gen-Konsolen – ähnlich wie es Sony bei der PlayStation 5 bereits vor ein paar Tagen getan hatte.

Xbox Series X Jetzt kaufen bei

Ausführlicher Blick auf die Software der Series X

Empfehlung des Autors: Play PS5 Nutzeroberfläche: Diese Neuerungen bringt das Menü

In dem 15 Minuten langen Clip stellt Community Manager Malik Prince zusammen mit Principal Program Manager Harrison Hoffman das neue UI der Series X/S vor. Gezeigt werden unter anderem der Homescreen, das Dashboard, das Starten von Spielen, Smart Delivery am Beispiel von "Gears 5" sowie der schnelle Wiedereinstieg in "Dirt 5" via Quick Resume. Das Auto-HDR-Feature, das ältere Spiele in neuem Glanz erstrahlen lässt, wird ebenfalls vorgestellt.

Microsofts neue Konsolen sind ab dem 10. November 2020 erhältlich. Die Xbox Series X kostet 499,99 Euro, die Xbox Series S ohne Blu-ray-Laufwerk und mit reduzierter Hardware-Leistung geht für 299,99 Euro über den Ladentisch.

Xbox Series S Jetzt kaufen bei