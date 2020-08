Xbox Series X kommt im November – verrät ein Sticker das Datum?

Microsoft hat den Verkaufsstart der Xbox Series X im November 2020 bestätigt. Das genaue Datum ist noch immer unbekannt, allerdingst ist ein Hinweis darauf aufgetaucht. Das Katz-und-Maus-Spiel um die Verkaufspreise der neuen Spielekonsolen geht dagegen weiter.

Die Xbox Series X steht ab November in den Läden, das hat Microsoft nun offiziell mitgeteilt. Der wichtigste Launch-Titel "Halo Infinite" wird allerdings auf 2021 verschoben – die neue Konsole muss den Start ohne ein bedeutendes Exklusivspiel hinlegen, das zögernde Spieler womöglich zum Kauf verleitet. Microsofts Ankündigung betont daher die Abwärtskompatibilität der Xbox Series X und das Spiele-Abo Xbox Game Pass, zum Verkaufsstart seien "Tausende Spiele aus vier Generationen" spielbar.

Startet die Xbox Series X am ersten Novemberwochenende?

Das genaue Datum, an dem die Xbox Series X in den Läden steht, bleibt weiterhin Geheimsache – warum, teilt Microsoft nicht mit. Es ist jedoch ein handfester Hinweis auf den Termin aufgetaucht. Kartons von geleakten Controllern für die kleinere Xbox Series S sind mit einem verräterischen Sticker versehen: "Nicht vor dem 6. November 2020 verkaufen oder ausstellen". Wie genau die Controller in Umlauf kamen, ist unklar. Ihre Echtheit wurde von The-Verge-Reporter Tom Warren bestätigt.

Die Preisfrage: Wer zuckt zuerst?

Der 6. November ist ein Freitag und kommt auf jeden Fall als Starttermin für die Xbox Series X in Frage. Die geleakten Controller gehören zwar zur Xbox Series S, es ist aber wahrscheinlich, dass beide Geräte zeitgleich in den Verkauf starten. Zu welchem Preis die neuen Spielekonsolen erhältlich sein werden, bleibt weiterhin ein Rätsel. Microsoft und Sony üben sich in Hinhaltetaktik: Beobachtern zufolge will keiner der beiden Hersteller den Preis seiner neuen Konsolen zuerst verraten, um nicht vom Konkurrenten unterboten zu werden.