Xbox Series X/S: Hier sind alle 30 Launch-Spiele für die neue Xbox

Am 10. November erscheinen Xbox Series X und Xbox Series S. Welche Spiele Du zum Launch in optimierten Next-Gen-Versionen spielen kannst, hat Microsoft nun verraten.

30 Titel stehen zum Release der neuen Konsolen bereit. Dabei handelt es sich zum Teil um Neuerscheinungen, zum Teil aber auch um ältere Games, die via Smart Delivery kostenlos mit einem Update versorgt werden und dann zum Beispiel mit höherer Framerate, besserer Grafik und in höheren Auflösungen laufen.

Ab 10. November auf Xbox Series X/S spielbar: das Launch-Lineup

Die folgende Spiele-Auflistung hat Microsoft über den hauseigenen Blog Xbox Wire bekanntgegeben.

Empfehlungen des Autors: Play Xbox Series X im Praxistest: Aktuelle Spiele laufen viel flüssiger

Noch mehr Auswahl dank Abwärtskompatibilität

Wichtig zu wissen: Das sind natürlich nicht alle Spiele, die Du ab Tag Eins auf Xbox Series X und S spielen kannst. Die meisten Xbox-One-Spiele laufen ohnehin in abwärtskompatiblen Versionen auf den neuen Konsolen. Sie profitieren dann teilweise schon von schnelleren Ladezeiten und höherer Framerate, sind aber ansonsten nicht weiter auf die neue Hardware optimiert. Einige ältere Spiele werden in den kommenden Monaten noch Next-Gen-Updates bekommen. Zusätzlich stehen natürlich jede Menge neue Games in den Startlöchern, die nach dem Launch erscheinen.