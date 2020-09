Xbox Series X? S? One? Das Vorbesteller-Chaos mit den Konsolennamen

Nicht nur Sony, auch Konkurrent Microsoft nervt Fans gerade mit jeder Menge Vorbestell-Chaos. Wie schwer es sein kann, eine Xbox Series X oder S zu ordern, erleben einige Käufer nun am eigenen Leib. Daran sind auch die heillos verworrenen Namen der neuen Konsole Schuld.

Seit gestern können wir die neue Xbox-Generation vorbestellen. Anders als Sony, deren Kontingent an PS5-Konsolen schon nach kürzester Zeit ausverkauft war, beteuert Microsoft, dass es keine Engpässe geben wird. Alles entspannt also für Xbox-Fans? Nicht ganz, denn wer beim Vorbestellen nicht ganz genau hinschaut, könnte unter Umständen eine böse Überraschung erleben.

Welche Xbox habe ich jetzt gekauft ...?

So berichtet Polygon, dass die Zahl der verkauften Xbox-One-Konsolen seit gestern verdächtig stark angestiegen ist. Die Xbox One ist die aktuelle Xbox und eben nicht die neue Xbox Series X oder S. Da liegt die Vermutung nahe, dass manche Käufer beim Klicken nicht richtig hingeschaut haben und jetzt eine "alte" Xbox zu ihnen unterwegs ist.

Einige besonders sympathische Zeitgenossen lästern auf Twitter gar über arme Seelen, die sich keine neue Xbox Series X/S leisten können – nur um dann zu realisieren, dass sie, jawohl, die falsche Xbox geordert haben. Das sind so die Momente, an denen wir an Karma glauben.

Den Fehler machte schon Nintendo

Daran sieht man, dass man vermeintliche Banalitäten wie einen unklaren Produktnamen nicht unterschätzen sollte. Einen ähnlichen Fehler machte bereits Nintendo mit der Wii U – viele Käufer dachten, es handele sich einfach nur um ein Upgrade der enorm erfolgreichen Heimkonsole Wii und ließen die Nachfolge-Konsole Wii U im Regal stehen.

Da war Sony mit der PlayStation wirklich cleverer. Ohne Schnickschnack oder abstrakte Gedankenspiele bringen die Japaner alle paar Jahre einfach ein neues Modell raus, klar und eindeutig mit Ziffern benannt. Wird spannend zu sehen, ob die Xbox Series X/S oder doch die PlayStation 5 das Rennen machen wird.

