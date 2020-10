Xbox Series X/S: So möbeln die Konsolen alte Spiele auf

Auf der Xbox Series X und S lassen sich alle Spiele, die jemals für eine Xbox-Generation erschienen sind, weiterhin zocken. Microsoft erklärt nun Genaueres dazu und zeigt, wie alte Games auf den Next-Gen-Modellen aussehen werden.

Nostalgie-Fans aufgepasst: Die neue Generation Xbox möbelt alte Games so richtig auf. Dass auf den Next-Gen-Konsolen auch Spiele längst vergangener Tage laufen, war schon seit einiger Zeit klar. Jetzt hat Microsoft in einem Blogpost genauer erklärt, was Dich dabei erwartet. Und so viel sei gesagt: Die Freude dürfte groß werden.

Alte Spiele in besserer Grafik und höheren Frameraten

In dem Blogpost gibt Microsoft an, dass Spiele früherer Generationen sehr wohl zu mehr Leistung im Stande sind, als das, was sie damals zeigen konnten. Die technischen Möglichkeiten von Xbox Classic & Co. seien lediglich beschränkt gewesen. Da die Games nun aber die volle Leistung von CPU, GPU und SSD in der Xbox Series X/S nutzen können, winken höhere Frameraten, schnellere Ladezeiten und eine bessere Auflösung.

Dazu sei kein Boost-Modus nötig – und die CPU wird für die alten Games auch nicht heruntergetaktet, sondern läuft auf voller Kraft. Obendrauf gibt es dann noch sogenanntes Auto-HDR, ein automatisches Upgrade auf HDR, also auf einen hohen Dynamikbereich. Das sorgt für ein besseres visuelles Erlebnis der alten Spiele. Das System implementiert HDR von selbst, die Games benötigen kein Remaster von Seiten der Entwickler mehr.

"Fallout 4" mit 60 FPS auf der Xbox Series X

Um diesem ganzen Tech-Talk ein wenig mehr visuellen Bezug zu verleihen, lieferte Microsoft auch gleich ein Video, das die Verbesserungen veranschaulicht. Zu sehen: "Fallout 4" mit allem, was die Xbox Series X zu bieten hat. Das ist vor allem eine bessere Auflösung, sattere Kontraste und ein geschmeidigeres Gameplay – dank 60 FPS, also Bildern pro Sekunde.

Wer diesen Augenschmaus auch bei sich im Wohnzimmer genießen will, muss auf den Release der neuen Konsole warten: Am 10. November ist es endlich so weit.