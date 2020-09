Xbox Series X/S vielerorts ausverkauft, Nachschub zum Launch

Das ging fix: Kurz nach dem Vorbestell-Start für Xbox Series X und S sind die Konsolen bei vielen Händlern vergriffen. Microsoft verspricht Nachschub, aber erst zum Launch der Geräte im November.

Nach dem Vorbestell-Chaos um die PS5 wollte Microsoft es bei der neuen Xbox besser machen. Der Konzern gab den Preorder-Termin frühzeitig bekannt, trotzdem bekamen viele Fans zum Start keine Vorbestellung mehr ab. Natürlich kommen noch Konsolen nach – aber wohl erst zum offiziellen Verkaufsstart am 10. November.

Neue Xbox ausverkauft, mehr Konsolen zum Launch

Auf Twitter bedankt sich der Xbox-Account für das Interesse und spendet Trost: "Wenn ihr heute nicht erfolgreich wart, registriert euch bei Händlern für Updates und rechnet damit, dass mehr Konsolen am 10. November verfügbar sind." Wer eine Xbox will, bekommt also hoffentlich auch eine.

Xbox Series S vereinzelt noch verfügbar

Für die Xbox Series X gab es offenbar eine besonders hohe Nachfrage: Die Next-Gen-Konsole ist im Grunde überall ausverkauft. Hier kannst Du Dich für den SATURN-Newsletter eintragen. Du kannst sie außerdem im SATURN-Markt vorbestellen und dann Dein Exemplar abholen, sobald es nach Verkaufsstart verfügbar ist.

Ein bisschen besser sieht es bei der Lite-Variante Xbox Series S aus: Die kleine Version der Konsole bekommst Du zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Artikels unter anderem noch bei SATURN.

