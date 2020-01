Auf seiner CES-Keynote zeigte AMD die Xbox Series X in einem Video von allen Seiten. Das gewährte uns einen Blick auf die Anschlüsse auf der Rückseite der Konsole. Einziges Problem: Das Video basierte auf inoffiziellen Rendern. Ein Microsoft-Insider scheint aber zu wissen, welche Ports die Xbox Series X wirklich besitzt.

Warum AMD auf der Keynote ein Video mit inoffiziellen, gekauften Rendern der Xbox Series X zeigte, ist nicht bekannt. Vielleicht wollte der amerikanische Chip-Entwickler einfach ein wenig vom Hype um die neue Microsoft-Konsole mitnehmen, hat aber keine Erlaubnis zum Zeigen offizieller Bilder der Konsole bekommen. Die auf der Rückseite zu sehenden Ports waren also nicht echt, Microsoft-Insider Brad Sams von der Seite Thurrot scheint aber die echten Anschlüsse zu kennen.

Keine Überraschungen bei den Ports der Xbox Series X

Laut den Render-Videos sollte die Xbox Series X angeblich einen Ethernet- und einen optischen Audio-Anschluss sowie zwei USB-C- und zwei HDMI-Ports besitzen – und natürlich einen Anschluss für das Netzteil. Zumindest die zwei HDMI-Anschlüsse wären eine echte Überraschung gewesen.

Laut Sams soll die Realität aber etwas unspektakulärer aussehen. So soll die Xbox Series X zum jetzigen Stand zwei USB-A-Ports (mit SuperSpeed-Unterstützung), einen Ethernet-, einen optischen Audio-, einen HDMI- sowie den obligatorischen Stromanschluss besitzen. Außerdem soll es einen weiteren Port geben, der wahrscheinlich für Debugging an der Konsole verwendet werden kann. Allerdings sind sich die Personen, die angeblich Infos über die Ports der Xbox Series X haben, nicht einig darüber, wofür der Port tatsächlich genutzt wird. Die Anordnung der Ports soll ungefähr so wie im Titelbild aussehen.

Die Xbox Series X wird Ende 2020 zu einem geschätzten Preis von 400 bis 450 Euro erscheinen.