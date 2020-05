Xbox Series X: Spiele-Entwicklung wegen Corona-Krise eingeschränkt

Die Xbox Series X soll trotz Corona-Krise pünktlich erscheinen. Ob das auch für alle geplanten Launch-Titel gilt, kann Xbox-Chef Phil Spencer aber noch nicht garantieren.

Die aktuelle Corona-Pandemie sorgt in der Gaming-Branche derzeit für zahlreiche Launch-Verschiebungen. Spiele wie "The Last of US 2" und "New World" erscheinen wegen der weltweiten Krise später und auch das Launch-Line-Up der Xbox Series X könnte wegen der Pandemie möglicherweise kleiner als geplant ausfallen, wie Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber CNBC zu bedenken gibt.

Die Spiele-Entwicklung ist durch die Krise erschwert

Laut Spencer läge man bei Microsoft mit der Entwicklung und Produktion der Konsole noch immer im Zeitplan. Größere Schwierigkeiten könnten jedoch bei der Spiele-Entwicklung auftreten, da mehrere Hundert Personen parallel an großen Titeln arbeiten würden und auf den permanenten Austausch untereinander angewiesen wären. Vor allem die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen würden dies erschweren.

Im Zweifel lieber weniger als unfertige Spiele

Bislang sei man bei Microsoft noch zuversichtlich, dass alle geplanten Launch-Titel zum Start der Xbox Series X im vierten Quartal 2020 fertig sein werden. Allerdings wolle Spencer keine unfertigen Spiele veröffentlichen, sollte es doch zu größeren Verzögerungen kommen.

Unterm Strich könnte das bedeuten, dass die Xbox Series X mit einem schlankeren Launch-Line-Up an den Start gehen könnte als vorangegangene Xbox-Konsolen. Ob es dazu kommt, steht allerdings noch nicht fest.

Am 7. Mai möchte Microsoft übrigens einen ersten Ausblick auf die Spiele geben, die in diesem Jahr für die Xbox Series X erscheinen sollen. Dabei soll es allerdings ausschließlich um Spiele von Drittentwicklern gehen. Von Microsoft selbst wurde bislang nur "Halo Infinite" als Launch-Titel genannt. Weitere Ankündigungen werden jedoch für den Sommer erwartet.