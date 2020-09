2007 schlug "Crysis" hohe Wellen und überforderte so manchen PC mit seiner schieren Datengewalt – "Crysis Remastered" dagegen läuft auch auf mittelmäßigen Computern problemlos. Ist das das Ende für den legendären Meme-Spruch "But can it run Crysis?".

"Crysis Remastered" musste im Vorfeld einiges an Kritik verkraften, die aufpolierte Version des Shooter-Klassikers aus dem Jahr 2007 blieb grafisch hinter den Erwartungen der Community zurück. Die waren zugegeben aber auch hoch.

Kurzer Exkurs: 2007 wurde der Originaltitel als erstes wirkliches Next-Gen-Game für die PlayStation 3 und Xbox 360 gefeiert. Die technischen Anforderungen an den PC waren dagegen so hoch, dass kaum ein Computer die Datenmengen verarbeiten konnte. Daraus entstand der geflügelte Satz "But can it run Crysis?". Zahlreiche Memes mit dem Spruch symbolisieren bis heute technische Überforderung. "Crysis Remastered" dagegen dürfte viele PCs eher unterfordern.

Minimale und empfohlene Systemanforderungen

Im Store von Epic Games haben die Entwickler von Crytek nun die minimalen und die empfohlenen Systemanforderungen für das PC-Gaming veröffentlicht:

Minimum Empfohlen Windows 10 64 Bit Windows 10 64 Bit Intel Core i5-3450/AMD Ryzen 3 Intel Core i5-7600k/AMD Ryzen 5 oder höher 8 GB Arbeitsspeicher 12 GB Arbeitsspeicher 20 GB freier Speicherplatz 20 GB freier Speicherplatz DirectX 11 DirectX 11 Nvidia GeForce GTX 1050 Ti/ AMD Radeon 470 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/

AMD Radeon Vega 56 4 GB Grafikspeicher bei 1080p 8 GB Grafikspeicher bei 4K

Die PC-Specs sind auf keinen Fall eine Überforderung für mittelmäßige Gaming-PCs – für viele Hobby-Spieler dürften das gute Neuigkeiten sein. Der Kult-Spruch dagegen scheint sein Ende zu finden.