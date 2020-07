Zu schnell! "Ghost of Tsushima" hatte ein kurioses Ladezeiten-Problem

Das sagt Michael:

Die verlängerten Ladezeiten in "Ghost of Tsushima" sind zwar eine interessante Anekdote, aus Sicht der Spieler aber totaler Schwachsinn. Wenn ich als Entwickler besonders kurze Ladezeiten bieten kann, dann mache ich das doch auch! Und wenn keine Zeit mehr für Tipps auf dem Ladebildschirm bleibt, dann ist das einfach so. Die Hinweise hätten problemlos gesammelt in einen Menüpunkt gepasst. Ladezeiten künstlich für mehr Tipps verlängern? Das kann ich nicht nachvollziehen.