Zwei neue "Monster Hunter"-Spiele kommen auf die Switch

Gleich zwei brandneue Spiele der "Monster Hunter"-Reihe erscheinen für die Nintendo Switch. Entwickler Capcom hat "Monster Hunter Rise" und "Monster Hunter Stories 2" in einem Video ausführlich vorgestellt. Während ein Titel auf klassische Action setzt, liegt der Fokus bei dem anderen Spiel auf einer gefühlvollen Story.

Dank "Monster Hunter World" ist Capcoms Rollenspiel-Serie auch hierzulande erfolgreich wie nie zuvor. Nun kommen endlich auch Switch-Besitzer in den Genuss eines ganz neuen Teils: "Monster Hunter Rise" heißt er und erscheint im Frühjahr 2021 exklusiv für Nintendo Switch.

"Monster Hunter Rise": Wolfsreiter mit Wurfhaken

Ähnlich wie in "Monster Hunter World" gibt es auch in "Rise" große, ununterbrochene Gebiete, die Du auf der Jagd nach gewaltigen Biestern durchstreifst. Dank Wurfhaken und Kletterfähigkeiten kannst Du fast jeden Berg und jeden Baum erklimmen – das "Rise" im Titel spielt laut Capcom auf die ausgiebig genutzte Vertikalität in dem Spiel an.

In Kämpfen gegen die Monster kommt Dir der Haken ebenfalls zugute, dazu bekommst Du Hilfe von bis zu zwei Begleitern: Neben den katzenartigen Palicos kannst Du diesmal auch auf die Unterstützung der wolfsähnlichen Palamutes zählen. Auf ihnen kannst Du sogar reiten und damit weite Strecken zurücklegen, ohne Ausdauer zu verbrauchen. "Monster Hunter Rise" ist solo spielbar, erlaubt aber auch Koop-Multiplayer-Jagden mit bis zu drei anderen Spielern.

"Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin": Zuhören statt zuschlagen

Während "Monster Hunter Rise" auf die klassische Serien-Formel setzt, ist das ebenfalls exklusiv für die Switch angekündigte "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" ein Rollenspiel-Spin-off. Ähnlich wie im 2016 für den 3DS erschienenen Vorgänger spielst Du einen Monster-Reiter, der sich mit den gigantischen Kreaturen anfreundet, sie erforscht und beschützt. Viele Informationen zu dem Spiel gibt es noch nicht, generell wird es hier aber stärker um die Geschichte gehen und weniger um nervenaufreibende Kämpfe. Für die gibt es ja "Monster Hunter Rise".