"Among Us" Free to Play? So spielst Du kostenlos auf PC & Mac

Das Multiplayer-Spiel "Among Us" ist auf Smartphones kostenlos, auf dem PC via Steam kostet es aber Geld. Allerdings kannst Du den Sommerhit 2020 auch als Free-to-Play-Titel gratis auf Deinem Windows-Rechner und sogar auf dem Mac spielen. Dafür benötigst Du nur ein ebenfalls kostenloses Zusatzprogramm.

Die Premium-Variante von "Among Us" für den PC hat einen Vorteil gegenüber der Gratis-Version für Smartphones: Sie ist werbefrei. Hast Du kein Problem damit, ein paar Webebanner wegzuklicken, kannst Du aber auch zur Free-to-Play-Variante für Android und iOS greifen. Mithilfe eines Android-Emulators bringst Du diese Version sogar auf dem PC zum Laufen und kannst dann mit Tastatur und Maus oder einem Controller spielen.

"Among Us" kostenlos spielen auf PC & Mac – dank Emulator

Einfach nutzbar und kostenlos erhältlich ist der speziell auf Gaming ausgelegte Emulator BlueStacks. So nutzt Du "Among Us" mithilfe der Software:

Lade Dir die aktuelle Version von BlueStacks auf der Hersteller-Website herunter.

Installiere den Emulator auf Deinem PC oder Mac.

Öffne das Programm und suche nach "Among Us". Falls Dir die Suche nicht direkt Ergebnisse anzeigt, klicke auf "Im Google Play Store suchen" und versuche es erneut.

Starte den kostenlosen Download von "Among Us", installiere und starte dann das Spiel.

Nun kannst Du sofort losspielen. Falls Dich die Werbung irgendwann doch nervt, kannst Du übrigens auch die Android-Variante noch nachträglich auf die Premium-Version upgraden – oder eben doch noch zur Steam-Version greifen.