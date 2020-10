"Among Us": Kommt ein Release für PS4, Xbox One & Switch?

Das Survival-Spiel "Among Us" avancierte 2020 zum Sommerhit auf PC und Mobilgeräten. Aber was ist mit PS4, Xbox One und Switch? Ob Du die Mördersuche im All auf Konsolen spielen kannst, liest Du hier.

"Among Us" ist ein Indie-Titel, das kleine zuständige Studio InnerSloth wurde vom plötzlichen Erfolg bei Twitch ziemlich überrumpelt. Um mit dem Zustrom an Fans zurechtzukommen, haben die Entwickler sogar die Arbeiten an einem geplanten "Among Us 2" eingestellt. Auch Konsolen-Versionen des ersten Teils für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sind derzeit nicht in Arbeit, denn die Umsetzung wäre viel komplizierter, als es zunächst den Anschein hat.

Portierung auf Konsolen ist möglich – theoretisch

Entwickler Forest Willard sprach im September 2020 laut Inverse über die Herausforderungen einer Portierung des Spiels. Die gute Nachricht: "Wir haben angefangen, über eine Konsolen-Version zu sprechen." Die schlechte: Es gibt Hürden – vor allem bei der Ingame-Kommunikation.

In "Among Us" müssen sich die Spieler miteinander verständigen, um herauszufinden, wer von ihnen ein Verräter ist und die anderen Astronauten an Bord ermordet, statt ihnen bei der Arbeit zu helfen. Dafür braucht es Text- und Voice-Chat, auf Konsolen wäre aber eine Controller-freundliche Variante der Kommunikation besser.

Kommunikation ist ein Problem

Willard dazu: "Wir müssten ein System für Kurz-Kommunikation schreiben. Das wäre für das Spiel mit zufällig zugelosten Spielern, wie in 'Rocket League'. Ich weiß nicht, ob wir Sprach-Chat auf Konsolen einbauen könnten oder nicht." Solange dieses Problem nicht gelöst ist, wird es leider nichts mit den Konsolen-Versionen von "Among Us". Aber immerhin scheint InnerSloth daran zu arbeiten.

Zusammenfassung