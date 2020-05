"Animal Crossing: New Horizons": Alle Fische & wie Du sie fängst

In "Animal Crossing: New Horizons" kannst Du Stunden damit zubringen, Fische zu fangen und so Deine Faunapädie zu vervollständigen. Aber wie viele Fische gibt es, welche Größen existieren und für welchen Preis kannst Du sie wiederverkaufen? Und vor allem: Wann und wo findest Du die Wasserbewohner überhaupt?

Um alle Fische in "Animal Crossing: New Horizons" zu angeln, benötigst Du vor allem eines: viel Zeit! Insgesamt gibt es 80 Fischarten, und nicht jede kannst Du 365 Tage im Jahr fangen. Einige von ihnen tauchen nur in bestimmten Monaten oder zu bestimmten Uhrzeiten auf. Außerdem hängt es davon ab, auf welcher Erdhalbkugel Deine Insel liegt: auf der Nordhalbkugel (NH) oder Südhalbkugel (SH)?

Schneller fündig werden Du suchst nach einem speziellen Fisch und bist Dir nicht sicher, welcher Größe er angehört? Oder Du hast keine Lust, Dich durch die ganze Seite zu scrollen? Dann nutze einfach Strg + F und tippe in die Suchmaske Deinen Fisch ein.

Damit Du Deine Faunapädie, also Dein Sammelbuch über alle Fisch- und Insektenarten, lückenlos füllen kannst, erklären wir Dir im Folgenden, wann Du welchen Fisch wo findest und für welchen Preis Du jedes Exemplar weiterverkaufen kannst. Einige sind echte Sterni-Gruben. Zur besseren Übersicht haben wir die Fischarten nach ihren Schattengrößen sortiert, an denen sie im Gewässer auszumachen sind.

©Nintendo 2020 fullscreen Hier versteckt sich ein Fisch im Wasser, zu erkennen an seinem Schatten.

Winzige Fische

Anemonenfisch

Fundort: Meer

Monate: Apr.-Sept. (NH) / Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 650 Sternis

Bitterling

Fundort: Fluss

Monate: Nov.-Mrz. (NH) / Mai-Sept. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 900 Sternis

Döbel

Fundort: Fluss

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 200 Sternis

Goldfisch

Fundort: Teich

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 1.300 Sternis

Guppy

Fundort: Fluss

Monate: Apr.-Nov. (NH) / Okt.-Mai (SH)

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 1.300 Sternis

Kaulquappe

Fundort: Teich

Monate: Mrz.-Juli (NH) / Sept.-Jan. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 100 Sternis

Killifisch

Fundort: Teich

Monate: Apr.-Aug. (NH) / Okt.-Feb. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 300 Sternis

Neonsalmler

Fundort: Fluss

Monate: Apr.-Nov. (NH) / Okt.-Mai (SH)

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 500 Sternis

See-Engel

Fundort: Meer

Monate: Dez.-Mrz. (NH) / Juni-Sept. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 1.000 Sternis

Seepferdchen

Fundort: Meer

Monate: Apr.-Nov. (NH) / Okt.-Mai (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 1.100 Sternis

Teleskopauge

Fundort: Teich

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 1.300 Sternis

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Sobald Du einen neuen Fisch geangelt hast, kannst Du ihn zu Eugen bringen und anschließend im Aquarium bewundern.

Kleine Fische

Bachschmerle

Fundort: Fluss

Monate: Mrz.-Mai (NH) / Sept.-Nov. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 400 Sternis

Falterfisch

Fundort: Meer

Monate: Apr.-Sept. (NH) / Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 1.000 Sternis

Flussgrundel

Fundort: Fluss

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 400 Sternis

Frosch

Fundort: Teich

Monate: Mai-Aug. (NH) / Nov.-Feb. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 120 Sternis

Glaskopffisch

Fundort: Meer

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Preis: 15.000 Sternis

Kampffisch

Fundort: Fluss

Monate: Mai-Okt. (NH) / Nov.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 2.500 Sternis

Karausche

Fundort: Fluss

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 160 Sternis

Makrele

Fundort: Meer

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 150 Sternis

Paletten-Doktorfisch

Fundort: Meer

Monate: Apr.-Sept. (NH) / Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 1.000 Sternis

Piranha

Fundort: Fluss

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 9-16 Uhr, 21-4 Uhr

Preis: 2.500 Sternis

Ranchu

Fundort: Teich

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 4.500 Sternis

Regenbogenfisch

Fundort: Fluss

Monate: Mai-Okt. (NH) / Nov.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 800 Sternis

Sardelle

Fundort: Meer

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Preis: 200 Sternis

Saugbarbe

Fundort: Fluss

Monate: Mai-Sept. (NH)/ Nov.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 1.500 Sternis

Skalar

Fundort: Fluss

Monate: Mai-Okt. (NH) / Nov.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 3.000 Sternis

Sonnenbarsch

Fundort: Fluss

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 180 Sternis

Stint

Fundort: Fluss

Monate: Dez.-Feb. (NH) / Juni-Aug. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 400 Sternis

Wollhandkrabbe

Fundort: Fluss

Monate: Sept.-Nov. (NH) / Mrz.-Mai (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 2.000 Sternis

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Jedes Aquarium beherbergt unterschiedliche Fischarten.

Mittlere Fische

Ayu

Fundort: Fluss

Monate: Juli-Sept. (NH) / Jan.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 900 Sternis

Flussbarsch

Fundort: Fluss

Monate: Okt.-Mrz. (NH) / Apr.-Sept. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 300 Sternis

Flusskrebs

Fundort: Teich

Monate: Apr.-Sept. (NH) / Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 200 Sternis

Hasel

Fundort: Fluss

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 240 Sternis

Igelfisch

Fundort: Meer

Monate: Juli-Sept. (NH) / Jan.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 250 Sternis

Kaiserschnapper

Fundort: Meer

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 3.000 Sternis

Kalmar

Fundort: Meer

Monate: Dez.-Aug. (NH) / Juni-Feb. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 500 Sternis

Kliesche

Fundort: Meer

Monate: Okt.-Apr. (NH) / Apr.-Okt. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 300 Sternis

Kugelfisch

Fundort: Meer

Monate: Nov.-Feb. (NH) / Mai-Aug. (SH)

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Preis: 5.000 Sternis

Masulachs

Fundort: Wasserfall

Monate: Mrz.-Juni, Sept.-Nov. (NH) / Mrz.-Mai, Sept.-Dez. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 1.000 Sternis

Rotfeuerfisch

Fundort: Meer

Monate: Apr.-Nov. (NH) / Okt.-Mai (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 500 Sternis

Saibling

Fundort: Wasserfall

Monate: Mrz.-Juni, Sept.-Nov. (NH) / Mrz.-Mai, Sept.-Dez. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 3.800 Sternis

Schnabelbarsch

Fundort: Meer

Monate: Mrz.-Nov. (NH) / Sept.-Mai (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 5.000 Sternis

Tilapia

Fundort: Fluss

Monate: Juni-Okt. (NH) / Dez.-Apr. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 800 Sternis

Weichschildkröte

Fundort: Fluss

Monate: Aug.-Sept. (NH) / Feb.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 3.750 Sternis

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Beim Angeln ist ganzer Körpereinsatz gefragt.

Große Fische

Arowana

Fundort: Fluss

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 10.000 Sternis

Barsch

Fundort: Fluss

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 400 Sternis

Flösselhecht

Fundort: Fluss

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Preis: 4.000 Sternis

Flunder

Fundort: Meer

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 800 Sternis

Goldforelle

Fundort: Wasserfall

Monate: Mrz.-Mai, Sept.-Nov. (NH) / Mrz.-Mai, Sept.-Nov. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 15.000 Sternis

Karpfen

Fundort: Teich

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 300 Sternis

Koi-Karpfen

Fundort: Teich

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 4.000 Sternis

Lachs

Fundort: Flussmündung

Monate: September (NH) / März (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 700 Sternis

Sehr große Fische

Anglerfisch

Fundort: Meer

Monate: Nov.-Mrz. (NH) / Mai-Sept. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 2.000 Sternis

Arapaima

Fundort: Fluss

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 10.000 Sternis

Goldmakrele

Fundort: Steg

Monate: Mai-Okt. (NH) / Nov.-Apr. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 6.000 Sternis

Hecht

Fundort: Fluss

Monate: Sept.-Dez. (NH) / Mrz.-Juni (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 1.800 Sternis

Katzenwels

Fundort: Teich

Monate: Mai-Okt. (NH) / Nov.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 800 Sternis

Lachssalmler

Fundort: Fluss

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Preis: 15.000 Sternis

Rochen

Fundort: Meer

Monate: Aug.-Nov. (NH) / Feb.-Mai (SH)

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Preis: 3.000 Sternis

Schlangenkopf

Fundort: Teich

Monate: Juni-Aug. (NH) / Dez.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 5.500 Sternis

Schnappschildkröte

Fundort: Fluss

Monate: Apr.-Okt. (NH) / Okt.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Preis: 5.000 Sternis

Seebarsch

Fundort: Meer

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 400 Sternis

Stachelmakrele

Fundort: Steg

Monate: Mai-Okt. (NH) / Nov.-Apr. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 4.500 Sternis

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Die Mühe wird belohnt: eine Flunder.

Riesige Fische

Huchen

Fundort: Wasserfall

Monate: Dez.-Mrz. (NH) / Juni-Sept. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 15.000 Sternis

Knochenhecht

Fundort: Teich

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 6.000 Sternis

Königslachs

Fundort: Flussmündung

Monate: September (NH) / März (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 1.800 Sternis

Marlin

Fundort: Steg

Monate: Nov.-Apr., Juli-Sept. (NH) / Jan.-Mrz., Mai-Okt (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 10.000 Sternis

Napoleonfisch

Fundort: Meer

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Preis: 10.000 Sternis

Quastenflosser

Fundort: Meer (bei Regen)

Monate: Ganzjährig

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 15.000 Sternis

Riemenfisch

Fundort: Meer

Monate: Dez.-Mai (NH) / Juni-Nov. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 9.000 Sternis

Schiffshalter

Fundort: Meer

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 1.500 Sternis

Stör

Fundort: Flussmündung

Monate: Sept.-Mrz. (NH) / Mrz.-Sept. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 10.000 Sternis

Thunfisch

Fundort: Steg

Monate: Nov.-Apr. (NH) / Mai-Okt. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 7.000 Sternis

Riesige Fische mit Rückenflosse

Hai

Fundort: Meer

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Preis: 15.000 Sternis

Hammerhai

Fundort: Meer

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 8.000 Sternis

Mondfisch

Fundort: Meer

Monate: Juli-Sept. (NH) / Jan.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Preis: 4.000 Sternis

Sägehai

Fundort: Meer

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 12.000 Sternis

Walhai

Fundort: Meer

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 13.000 Sternis

Schmale Fische

Muräne

Fundort: Meer

Monate: Aug.-Okt. (NH) / Feb.-Apr. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 2.000 Sternis

Nasenmuräne

Fundort: Meer

Monate: Juni-Okt. (NH) / Dez.-Apr. (SH)

Uhrzeit: Ganztägig

Preis: 600 Sternis