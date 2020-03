Auf der Nintendo Switch ist "Animal Crossing: New Horizons" extrem beliebt. Aber gibt's die süße Simulation auch für PS4, PC und den Nintendo 3DS? Oder zumindest gute Alternativen? Wir geben Dir einen Überblick.

Machen wir es kurz und schmerzlos: "Animal Crossing" ist eine der beliebtesten Nintendo-Marken und das neueste Spiel "New Horizons" nur auf der Nintendo Switch spielbar. Auf dem schon etwas betagten Handheld 3DS ist es nicht verfügbar, hier musst Du mit dem Vorgänger "Animal Crossing: New Leaf" Vorlieb nehmen. Umsetzungen für PlayStation 4 oder PC sind ebenfalls nicht angekündigt und es ist unwahrscheinlich, dass sich das irgendwann ändert – das zeigt schon die Geschichte der Spielereihe.

"Animal Crossing" auf PlayStation und Windows? Leider nur ein Traum ...

Das erste "Animal Crossing"-Spiel erschien für das Nintendo 64. Seitdem gab es viele weitere Teile, die aber alle nur auf Nintendo-Konsolen spielbar sind. Naja, fast alle: "Animal Crossing: Pocket Camp" ist ein Mobile-Ableger der Serie, der kostenlos für iOS- und Android-Smartphones erhältlich ist. Aber "Animal Crossing"-Teile auf Windows-Rechnern oder PlayStation-Konsolen? Gab's nicht, gibt's nicht und wird es wohl auch nicht geben. Aber: Ein paar lohnende Alternativen finden sich schon ...

5 knuffige Alternativen zu "Animal Crossing: New Horizons"

Kann schon sein, das "Animal Crossing" im Segment "Dolce Vita mit süßen Charakteren" Marktführer ist. Das heißt aber nicht, dass es keine anderen Spiele gäbe, die hier glänzen können. Diese Alternativen laufen auch auf PC oder PS4 – und zum Teil sogar auf beiden Plattformen.

"Castaway Paradise" (PC, PS4)

Du willst "Animal Crossing: New Horizons" vor allem als Urlaubs-Ersatz spielen? Dann ist "Castaway Paradise" eine gute Alternative! Hier verbringst Du einen entspannten Inselurlaub damit, zu angeln, Insekten zu sammeln, Pflanzen zum Blühen zu bringen und Dir ein schickes Outfit zuzulegen.

"Garden Paws" (PC)

In "Animal Crossing" hast Du niedliche Tiere um Dich herum, in "Garden Paws" bist Du selbst eines. Erkunde eine friedliche Welt, pflanze Saatgut an und mach Deinen eigenen kleinen Laden auf – auf Wunsch auch per Multiplayer mit Freunden.

"My Time at Portia" (PC, PS4)

Wenn Du gern Städte aufbaust, ist "My Time at Portia" eine gute "Animal Crossing"-Alternative für Dich. Sammle Ressourcen, zieh Gebäude hoch und vernachlässige natürlich Dein Sozialleben nicht. All das natürlich in hübsch bunter Grafik.

"Stardew Valley" (PC, PS4)

Der Nachfolger im Geiste zum alten "Harvest Moon". "Stardew Valley" ist ein gefeiertes Indie-Spiel, das auf dieselben Elemente setzt: Pflanze Gemüse an, ziehe Tiere groß, lerne Deine Mitbürger und Mitbürgerinnen kennen, heirate vielleicht sogar. Und vor allem: Lass Dich nicht stressen!

"Hokko Life" (PC)

"Hokko Life" ist noch nicht erschienen, "Animal Crossing"-Sehnsüchtige sollten sich das PC-Spiel aber schon mal vormerken: Die Simulation will ganz nah ran an das große Nintendo-Vorbild und hat dafür alles Notwendige an Bord – vom beschaulichen Dorfleben bis zu süßen Tieren in der Nachbarschaft.