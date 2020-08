"Animal Crossing: New Horizons": Alle neuen Tiere im August

Jeden Monat gibt es in "Animal Crossing: New Horizons" neue Fische, Insekten und Meerestiere zum Sammeln – so auch im August. Wir verraten Dir, mit welchen Tieren Du im aktuellen Monat Deine Faunapädie weiter füllen kannst.

Neuer Monat, neues Fangglück! Ob zu Land oder im Wasser: Im August warten wieder einige neue Tiere auf Dich, die Du im Museum Deiner "Animal Crossing: New Horizons"-Insel ausstellen kannst. Langsam aber sicher näherst Du Dich so einer kompletten Sammlung an Insekten, Fischen und Meerestieren – und machst Eugen überglücklich. Hier sind die August-Neuzugänge für Inseln auf der Nordhalbkugel und Inseln auf der Südhalbkugel.

Neue Tiere auf der Nordhalbkugel

Fische

Weichschildkröte

Schattengröße: mittel

Fundort: Fluss

Monate: August bis September

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 3.750 Sternis

Muräne

Schattengröße: schmal

Fundort: Meer

Monate: August bis Oktober

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 2.000 Sternis

Rochen

Schattengröße: sehr groß

Fundort: Meer

Monate: August bis November

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Preis: 3.000 Sternis

©TURN ON/Nintendo 2020 fullscreen Der Rochen gehört zu den neuen "Animal Crossing: New Horizons"-Fischen im August.

Insekten

Wanderschrecke

Fundort: auf dem Boden

Monate: August bis November

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Preis: 600 Sternis

Heuschrecke

Fundort: auf dem Boden

Monate: August bis November

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Preis: 400 Sternis

Bergzikade

Fundort: an Bäumen

Monate: August bis September

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 400 Sternis

©TURN ON/Nintendo 2020 fullscreen Und zack: Schon bin ich der Vervollständigung meiner Faunapädie einen Schritt näher gekommen.

Meerestiere

Meeresstrudelwurm

Schattengröße: klein

Fundort: Meer

Monate: August bis September

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Preis: 700 Sternis

©TURN ON/Nintendo 2020 fullscreen Siehst Du einen kleinen Schatten am Meeresboden? Dann ist es vielleicht ein Meeresstrudelwurm.

Neue Tiere auf der Südhalbkugel

Fische

keine Neuzugänge im August

Insekten

Sandlaufkäfer

Fundort: am Boden

Monate: August bis April

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 1.500 Sternis

Meerestiere

keine Neuzugänge im August

Zusammenfassung