"Animal Crossing New Horizons": So gehst Du schwimmen & tauchen

Das Sommer-Update für "Animal Crossing: New Horizons" lässt Dich die Gewässer um Deine Insel erkunden. Bevor Du schwimmen und tauchen gehen darfst, brauchst Du aber die passende Ausrüstung – einen Taucheranzug! Hier liest Du, wie Du ihn bekommst, Dich damit in die Fluten stürzt und wie Du Meerestiere fängst.

Nachdem Du das Sommer-Update für "Animal Crossing: New Horizons" installiert hast, begrüßt Dich Tom Nook oder Melinda mit einer kurzen Einführung zum neuen Feature des Spiels: Schwimmen und Tauchen. Sobald Du den Taucheranzug erhalten hast, kannst Du die neue Aktivität ausprobieren.

©TURN ON/Nintendo 2020 fullscreen Melinda eröffnet die Badesaison.

Taucheranzug kaufen

Es gibt dabei drei verschiedene Wege, einen Taucheranzug zu bekommen:

Wähle in Nooks Laden den Schrank mit Glastüren aus, um das Angebot an verschiedenen Items aufzurufen. Hier bekommst Du einen Taucheranzug zum Preis von 3.000 Sternis direkt zum Mitnehmen.

Am Nook-Terminal kannst Du ebenfalls einen Taucheranzug für 3.000 Sternis kaufen. Er kommt dann per Post zu Dir – aber erst am nächsten Tag.

Mit Nook-Meilen kannst Du den Anzug ebenfalls kaufen: 800 Nook-Meilen werden am Terminal fällig. Auch hier bekommst Du den Taucheranzug erst einen Tag später per Post.

Du kannst auch Taucherbrillen und Schnorchel kaufen. Beides benötigst Du zum Schwimmen und Tauchen aber nicht unbedingt – die Kleidungsstücke sehen nur schick aus.

©TURN ON/Nintendo 2020 fullscreen Den Taucheranzug in Nooks Laden zu kaufen, ist die beste Variante.

So gehst Du schwimmen

Um zu schwimmen, lege Deinen Taucheranzug im Inventar an. Anschließend kannst Du einfach ins Meerwasser um Deine Insel hineinlaufen oder von Felsen hineinspringen, indem Du am Rand die A-Taste drückst.

Wichtig Achte darauf, dass Du kein Werkzeug in der Hand hältst, wenn Du schwimmen gehen möchtest. Nur mit leeren Händen kannst Du ins Wasser gehen!

Im Wasser bewegst Du Dich fort, indem Du die A-Taste drückst und so Schwimmbewegungen ausführst. Mit dem linken Stick bestimmst Du die Richtung.

©TURN ON/Nintendo 2020 fullscreen Dümpeln oder schwimmen – in "Animal Crossing: New Horizons" hast Du die Wahl.

So kannst Du tauchen & Meerestiere fangen

Um auf Tauchstation zu gehen, drücke beim Schwimmen an einer beliebigen Stelle die Y-Taste. Deine Spielfigur wird abtauchen, und Du siehst sie aus der Vogelperspektive. Unter Wasser schwimmst Du nun genauso wie an der Oberfläche.

Halte beim Tauchen Ausschau nach Aufsteigenden Luftblasen. Tauche darauf zu und drücke in unmittelbarer Nähe die Y-Taste. Deine Spielfigur schnappt sich nun das Meerestier und taucht damit auf. Meerestiere kannst Du an das Museum spenden oder verkaufen. Sie haben außerdem eigene Einträge in der Faunapädie.

©TURN ON/Nintendo 2020 fullscreen Tauche auf die Luftblasen zu, drücke Y ... ©TURN ON/Nintendo 2020 fullscreen ... und Du ziehst ein Meerestier aus dem Wasser.

