"Animal Crossing: New Horizons": Sternschnuppen & Splitter finden

Ein märchenhafter Glitzerton verkündet in "Animal Crossing: New Horizons" ihre Ankunft, dann regnen sie auch schon vom Himmel: Sternschnuppen. Wann erscheinen sie? Wie kommst Du an die Sternensplitter? Und wozu ist der Zauberstab gut? Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das himmlische Phänomen.

Vielleicht hast Du die Sternschnuppen schon einmal zufällig am Himmel entdeckt und sie für ein schönes Spektakel gehalten. So ging es mir zu Beginn. Dann weist Dich Deine Spielfigur darauf hin, dass Du Dir etwas wünschen kannst, wenn eine Sternschnuppe vom Himmel fällt.

Wann erscheinen Sternschnuppen?

Zunächst einmal: Sternschnuppen erscheinen zwischen 19 Uhr und 4 Uhr morgens – wenn es auf Deiner "Animal Crossing: New Horizons"-Insel dunkel ist. Voraussetzung ist allerdings, dass der Himmel wolkenfrei ist. Du brauchst einen freien Blick auf die Flugkörper.

Extra viele Sternschnuppen findest Du am Himmel, wenn Melinda während ihrer täglichen Ansage auf einen Meteoritenschauer hinweist. Dann kannst Du beinahe im Sekundentakt die fallenden Sterne einsammeln. Ein weiterer Hinweis auf einen Meteoritenschauer ist das Erscheinen der Eule Eufemia. Normalerweise besucht sie Dich einmal pro Woche ab 19 Uhr auf Deiner Insel. Hin und wieder kommt sie allerdings auch vorbei, ohne dass es einen Meteoritenschauer gibt.

©Nintendo 2020 fullscreen Wenn Du Eufemia siehst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Sternschnuppen regnet.

Sternschnuppen fangen: So geht's

Am besten suchst Du Dir zum Fangen der Sternschnuppen einen höher gelegenen Punkt. Zudem darfst Du nichts in den Händen halten, sonst funktioniert es nicht. Bewege den rechten Joystick nach oben, damit Deine Figur in den Himmel blickt. Sobald eine Sternschnuppe in Richtung Erde segelt, drücke A. Dein "ACNH"-Charakter dreht sich zu Dir und wünscht sich etwas.

Der Wunsch bedeutet zugleich, dass Du am nächsten Tag am Strand Sternensplitter findest, mit denen Du Möbel, Dekorationen oder Kleidungsstücke basteln kannst. Die maximale Zahl an Sternensplittern, die Du in einer Nacht sammeln kannst, liegt bei 25. Es macht also wenig Sinn, mehr Sternschnuppen zu fangen. Apropos Sternensplitter: Wo gibt's die?

Sternensplitter sammeln

Die Sternensplitter landen nicht sofort in Deiner Tasche, Du musst Dich bis zum nächsten Morgen gedulden. Dann warten alle Splitter am Strand nur darauf, von Dir eingesammelt zu werden. Laufe am besten einmal um Deine Insel herum, um kein Sternschnuppenteil zu verpassen.

©Twitter/animalcrossing 2020 fullscreen Halte am Strand nach diesen Sternensplittern Ausschau

Normale Sternensplitter wirst Du am häufigsten finden (zu 85 Prozent). Seltener sind Riesensternensplitter (5 Prozent). Darüber hinaus können Splitter am Strand liegen, die einem speziellen Tierkreiszeichen angehören (10 Prozent), aber dazu später mehr.

Sternenstab herstellen

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Zugegeben: Zwei unterschiedliche Karomuster kann nicht jeder tragen!

Wenn Du das erste Mal Eufemia ansprichst, bekommst Du von ihr die Bastelanleitung für einen Sternenstab. Um ihn zu basteln, benötigst Du einen Riesensternensplitter und drei Sternensplitter. Du baust den Sternenstab ganz normal an Deiner Werkbank zusammen.

Der Sternenstab ermöglicht es Dir, mit nur einem Klick zwischen bis zu acht gespeicherten Outfits zu wechseln. Wie diese aussehen, legst Du an einem Kleiderschrank fest. Einmal mit dem Stab gewedelt, und schon erstrahlt Deine Figur im neuen Look.

Was sind Sternzeichen-Möbel und -Splitter?

Wie bereits erwähnt, können auch Sternzeichen-Splitter vom Himmel fallen. Allerdings dauert es, bis Du genug Splitter von jeder Sorte beisammen hast, da es sie nur für einen bestimmten Zeitraum gibt:

Steinbock-Splitter: 21.12.-19.01.

Wassermann-Splitter: 20.01.-18.02.

Fische-Splitter: 19.02.-20.03.

Widder-Splitter: 21.03.-20.04.

Stier-Splitter: 21.04.-21.05.

Zwillinge-Splitter: 22.05.-21.06.

Krebs-Splitter: 22.06.-22.07.

Löwe-Splitter: 23.07.-22.08.

Jungfrau-Splitter: 23.08.-22.09.

Waage-Splitter: 23.09.-22.10.

Skorpion-Splitter: 23.10.-22.11.

Schütze-Splitter: 23.11.-20.12.

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Zwei von zwölf Bastelanleitungen habe ich immerhin schon ...

Sobald Du von Eufemia die Bastelanleitung für den Sternenstab erhalten hast, versorgt sie Dich jedes Mal, wenn Du sie ansprichst, mit weiteren Anleitungen. Einmal pro Monat gibt es auch eine Anleitung für ein Sternzeichen-Möbelstück. Folgende Bastelanleitungen gibt es in "Animal Crossing: New Horizons":

Steinbock-Skulptur

Wassermann-Krug

Fische-Lampe

Schaukel-Widder

Stier-Badewanne

Zwillinge-Schrank

Krebs-Tisch

Löwen-Wandschmuck

Jungfrau-Harfe

Balken-Waage

Skorpion-Lampe

Schützen-Bogen

Weltall-Dekorationen für ein galaktisches Zuhause

Neben den zwölf Bastelanleitungen für Sternzeichen-Möbel hat Eufemia noch 35 weitere Anleitungen im Gepäck. Es sind sogenannte Weltall-Dekorationen, mit denen Du Dein Zuhause aufhübschen kannst. Es gib unter anderem einen Mondsichelstuhl, einen Weltraumboden, Raumschifftapete, eine Sternengirlande, eine Sternenhimmeltapete und eine Sternchen-Pochette.

Zusammenfassung