"Assassin's Creed Valhalla": So besiegst Du den Orden der Ältesten

Der Orden der Ältesten ist Dein mächtigster Gegner in "Assassin's Creed Valhalla". Wie die Kultisten aus dem Vorgänger "Odyssey" haben die Mitglieder der geheimen Vereinigung die Gesellschaft unterwandert. Du sollst sie alle beseitigen – wir zeigen Dir, wo Du sie findest.

Jagd auf den Orden der Ältesten freischalten

Der Orden der Ältesten ist gut organisiert, Du aber auch: In einem Untermenü, das mit "Orden" beschriftet ist, findest Du die Anhänger des Geheimbundes in einigermaßen übersichtlicher Auflistung. Du schaltest das Orden-Menü frei, kurz nachdem Du in England gelandet bist – also nach dem Prolog in Norwegen. Dazu musst Du zunächst den beiden Verborgenen (alias Assassinen) in Deinem Lager ein Haus bauen. Danach schicken sie Dich auf die Jagd und geben Dir die Quest "Zerschlagung des Ordens" mit auf den Weg. Das erste Mitglied des Ordens der Ältesten hast Du zu diesem Zeitpunkt schon besiegt: Kjötvi der Grausame, auch bekannt unter seinem Decknamen "Die Axt", war der Endgegner des Prologs.

fullscreen Das Orden-Menü von "Assassin's Creed Valhalla". Links und rechts am Rand: die Eiferer (kleine Kreise). Dazwischen: die vier Zweige mit Wächter-Mitgliedern, der Mittelbalken mit fünf Magistern und das Oberhaupt (ganz unten). Bild: © Ubisoft/Screenshot TURN ON 2020

Eiferer tragen Hinweise auf Kultisten

Im Laufe des Spiels findest Du immer wieder Hinweise auf andere Ordensmitglieder – durch die Story, indem Du andere Kultisten erledigst und durch die Jagd auf die sogenannten Eiferer. Diese Elitekrieger reisen durch das Land und attackieren Dich, wenn Du ihnen zu nahekommst. Besiegst Du sie, erhältst Du Dokumente, die Dir den Weg zu Mitgliedern des Ordens der Ältesten weisen.

Du kannst diese Hinweise im Orden-Menü nachlesen, dann Detektiv spielen und die Kultisten so aufspüren. Oder Du folgst einfach unserer Liste. Aber Achtung: Nicht alle Ordensmitglieder bleiben immer genau an einem Ort. Und an einige kommst Du nur im Verlauf der Story heran. Grundsätzlich kannst Du sie aber auch erledigen, wenn Du nicht alle Hinweise hast. Es ist nur teilweise schwer, sie dann zu erkennen, da sie Dir ohne gefundene Hinweise nicht als Feinde angezeigt werden. Daher kannst Du sie auch nicht aus dem Hinterhalt erledigen – Du musst sie aus heiterem Himmel angreifen.

fullscreen Harte Gegner: die Eiferer des Ordens. Bild: © Ubisoft/Screenshot TURN ON 2020

Dass Du einen der Kultisten getötet hast, siehst Du stets daran, dass an seiner Leiche ein Tastenbefehl namens "Tod bestätigen" angezeigt wird. Drücke die angezeigte Taste, und Eivor geht auf blutige Art und Weise noch einmal sicher, dass das Ziel wirklich tot ist. Erst danach wird das Orden-Menü aktualisiert und das jeweilige Mitglied als besiegt angezeigt.

Liste aller Ordensmitglieder und Eiferer

Wir listen die Ordensmitglieder im Folgenden nach ihrer Zugehörigkeit zu einem der vier Wächter-Zweige des Ordens, nach der auch das Menü sortiert ist. Am Ende jeder Tabelle findest Du den Anführer der jeweiligen Gruppe, den Magister. Der taucht erst auf, wenn Du die anderen besiegt hast. Vor den Wächter-Zweigen zeigen wir Dir die Fundorte der Eiferer, wie im Spielmenü sortiert in einen linken und einen rechten Zweig.

Hinweis zu Eiferern Die Eiferer bewegen sich durch ein Gebiet. Es ist daher nicht so leicht, ihren exakten Standort anzugeben. Begib Dich am besten in die Nähe der hier angegebenen Orte und warte an der Straße oder reite dort durch die Gegend. Kommt ein Eiferer in Deine Nähe, siehst Du ihn auf der Karte als Helm-Symbol. So kannst Du ihn leicht verfolgen. Tipp: Wenn Du am Ende der Quest "Schwer wiegt das Haupt" Leofrith tötest (oder, falls Du ihn verschonst, den Brief nicht verbrennst), jagen die Eiferer Dich aktiv. Das macht sie leichter zu finden, aber sei auf der Hut: Sie sind ziemlich stark!

Eiferer (linke Seite)

Name Empfohlene Stärke/Fundort Woden Stärke 220/bei Canterbury, Kent Heike Stärke 250/beim Turm von Agnitum, Eastseaxe Bercthun Stärke 340/Straße beim Calleva-Außenposten, Hamtunscir Hrothgar Stärke 280/Sudseaxe Cudberct Stärke 160/Südwesten von Oxenafordscir Horsa Stärke 130/Nordwesten von Oxenafordscir Osgar Stärke 220/zwischen dem See bei Wizebi in Lincolnescir und dem Fluss Brant Kendall Stärke 90/südlich von Meldeburne in Grantabrycgscir

Eiferer (rechte Seite)

Name Empfohlene Stärke/Fundort Beorhtsige Stärke 280/westliches Glowecaesterscir Wealdmaer Stärke 160/Scrobbescir Cola Stärke 90/nördlich des Flusses Witham in Lincolnescir Callin Stärke 280/südlich des Flusses Derwent in Eoforwicscir Eorforwine Stärke 90/bei Utbech, Grantabrycgscir Redwald Stärke 90/bei Venonis, Legracaesterscir Wuffa Stärke 160/westlich des Waldes von Theodford, East-Engla

Wächter des Krieges (rechter Zweig)

Name (Deckname) Empfohlene Stärke/Fundort Kjötvi der Grausame (Die Axt) Keine Stärke-Angabe/im Laufe der Story besiegt Leofgifu (Der Köcher) Stärke 20/am Fluss im Militärlager Utbech, nördlich von Grantabrycg, Grantabrygscir Hunta Huntasson (Das Wehrgehänge) Stärke 20/auf dem Marktplatz in Ledecestre in Legracaesterscir Schwester Frideswid (Der Blutegel) Stärke 90/im Laufe der Story besiegt Avgos Speerhand (Der Pfeil) Stärke 90/im Laufe der Story besiegt Vicelin (Der Kompass) Stärke 90/im Laufe der Story besiegt Gorm Kjötvisson (Der Kiel) Keine Stärke-Angabe/nach Gespräch mit den Verborgenen im Lager auf der Insel Vinland

Wächter des Gesetzes (Mitte rechter Zweig)

Name (Deckname) Empfohlene Stärke/Fundort Eanbhert (Das Pergament) Stärke 220/in einem überwucherten Haus nahe der Docks in Glowecaester, Glowecaesterscir Tata (Der Bogen) Stärke 130/vor dem Stall von Quatford im östlichen Scrobbescir Gunilla (Die Dechsel) Stärke 20/auf einem Hocker sitzend bei den Docks von Hreopedun, Legracaesterscir Äbtissin Ingeborg (Die Fackel) Stärke 190/im Laufe der Story besiegt Grigorii (Die Nadel) Stärke 190/Im Laufe der Story besiegt Audun (Die Gruft) Stärke 190/im Laufe der Story besiegt Reeve Derby (Die Zwinge) Stärke 190/bei einem Wasserfall in Picheringa, Eoforvicscir

Wächter des Reichtums (Mitte linker Zweig)

Name (Deckname) Empfohlene Stärke/Fundort Havelok (Die Hippe) Stärke 160/in seiner Villa am Fuße einer Mauer in Lincoln, Lincolnescir Patrick (Der Amboss) Stärke 90/bei seiner Schmiede in Oxeneforda an der westlichen Grenze von Oxenafordscir Mucel (Die Drehbank) Stärke 90/repariert Schiffe bei den Docks von Buckingham, Oxenafordscir. Gifle (Der Eschenspeer) Stärke 55/im Waldversteck am höchsten Punkt des Waldes von Theodford Wigmund (Der Erl) Stärke 20/im Laufe der Story besiegt Bischof Herefrith (Der Hirtenstab) Stärke 160/im Laufe der Story besiegt Tatfrid (Die Leier) Stärke 20/sitzend oder musizierend auf einer Bühne auf dem Marktplatz in Grantabrycg, Grantabrygscir

Wächter des Glaubens (linker Zweig)

Name (Deckname) Empfohlene Stärke/Fundort Yohanes Loukas (Das Öl) Stärke 340/bei den Ruinen von Fearnaham in Hamtunscir Heika von Friesland (Die Sichel) Stärke 160/auf dem Markt in Colencaester in Eastseaxe Beneseck von Bath (Die Glocke) Stärke 160/im Kloster Brimclif an der Südküste in Sudseaxe Hilda (Die Feder) Stärke 250/im Laufe der Story besiegt Selwyn (Der Galgen) Stärke 250/im Laufe der Story besiegt Ealhferth (Der Sax) Stärke 250/im Laufe der Story besiegt Schwester Blaeswith (Der Rechen) Stärke 130/in der Kirche St. Martin in Canterbury, Kent.

Der Rest: Fulke & der Vater

Zwei Ordensmitglieder sind noch übrig: zum einen Fulke, die Du im Laufe der Story in Sudseaxe besiegst und die Dir den letzten Hinweis liefert, um an das Oberhaupt des Ordens zu gelangen. Und zum anderen eben dieses Oberhaupt, genannt "Der Vater" oder auch "Großmagister". Um ihn zu finden, musst Du alle 44 anderen Kultisten und Eiferer erledigt und die Hauptstory abgeschlossen haben. Reise dann in Dein Dorf und sprich mit dem Assassinen Haytham. Er gibt Dir die Quest, die Dich direkt zum Vater führt. Danach hast Du die Jagd geschafft!