"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit gewinnen – so klappt's

Neben echten Schlachten kommt es in "Assassin's Creed Valhalla" gelegentlich auch zum Wortgefecht, dem sogenannten Spottstreit. Hier musst Du Deinen Kontrahenten nicht mit bloßer Muskelkraft, sondern messerscharfer Rhetorik bezwingen. Wie Dir das am einfachsten gelingt, verrät Dir unser Ratgeber.

Der Spottstreit in "Assassin's Creed Valhalla" ist in etwa mit einem Rap-Battle vergleichbar, bei dem sich die Kontrahenten clevere Beleidigungen an den Kopf werfen. Diese Wettstreits sind historisch belegt und spielten in der Kultur der Wikinger eine wichtige Rolle. Im Spiel sind Wortgefechte sind nicht nur ein netter Zeitvertreib, sondern eröffnen Eivor im Spiel auch ganz neue Möglichkeiten. Wir erklären Dir, warum Du Dich auf jeden Spottstreit in "Assassin's Creed Valhalla" einlassen solltest, wo Du Kontrahenten für die Wortgefechte findest und wie Du sie bewzingst.

Spottstreits erhöhen Eivors Charisma-Werte

Der Grund, warum Du keine Gelegenheit für einen Spottstreit in "Assassin's Creed Valhalla" auslassen solltest, ist simpel: Gewonnene Wortgefechte erhöhen Eivors Charisma-Wert. Ein hoher Charisma-Wert ist gerade zu Beginn des Spiels hilfreich, denn dadurch werden in Dialogen zusätzliche Antwortmöglichkeiten freigeschaltet. Eine lebensbedrohliche Auseinandersetzung kannst Du auf diese Weise mit ein paar gut gewählten Worten schlichten. Gelegentlich erfährst Du mit hohen Charisma-Werten auch geheime Informationen in Gesprächen oder kannst so manche Quest signifikant verkürzen.

Deine ersten Spottstreit-Erfahrungen in "Assassin's Creed Valhalla" hast Du vermutlich in Fornburg gesammelt. Dort ist das Wortgefecht Teil der Hauptgeschichte. Du findest aber in ganz Norwegen und Großbritannien Gegner, die Dich mit Freude zu einem Spottstreit herausfordern. Auf der Karte sind die Wortgefechte mit blauen Masken markiert. Um den Wettstreit zu starten, musst Du einfach die entsprechende Person ansprechen.

So gewinnst Du jeden Spottstreit in "Assassin's Creed Valhalla"

fullscreen Yo, Eivor! Deine Hände sind verschwitzt, deine Knie sind schwach, deine Arme schwer; du hast Erbrochenes auf deiner Rüstung, es sind Mamas Spaghetti! Bild: © Ubisoft 2020

Um einen Spottstreit zu gewinnen, musst Du zwei von drei gegnerischen Aussagen korrekt kontern. Dir stehen jeweils drei Dialogoption zur Wahl. Der richtige verbale Konter muss sich sowohl auf die Aussage des Gegners reimen als auch auf die gleiche Thematik beziehen.

Es gibt immer eine Dialogoption, die sich nicht reimt. Diese kannst Du direkt ausschließen. Eine weitere reimt sich zwar, schweift aber von der Thematik ab und ist deshalb ebenfalls falsch. Übrig bleibt nur eine korrekte Lösung. Teilweise gibt es jedoch auch einige besondere Regeln, wie beispielsweise beim Spottstreit mit Augusta, die Du nicht beleidigen, sondern mit Komplimenten umgarnen musst.

Wenn Du keine Lust hast, selbst den korrekten verbalen Konter herauszufinden, aber trotzdem die Charisma-Punkte mitnehmen willst, kannst Du aber auch einfach in unsere Lösung des jeweiligen Spottstreits schauen.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreits in Rygjafylki

Alvis in Fornberg

Richtige Antworten:

Was du lehrst, trifft so hart, wie ein Schlag ins Gemächt.

Dann sag ich, heiße Luft verbeult Dir Deine Stirn.

Meine Gegner vom Reim- und vom Witzsturm verweht.

Manis in Stavanger

Richtige Antworten:

Scheint mir eher, als würde ein Schwein vor mir steh'n.

Nein. Für dieses Gesicht kriegst Du keinen Applaus.

Du hast Schneid wie 'ne Keule – bist einfach nur breit.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Legracaesterscir

Jungulf

Richtige Antworten:

Das ist lustig, denn Du bist's, der gleich unterliegt.

Ach, Du Schwächling, Du Milchbub beeindruckst mich nicht.

Deine Reime sind schlecht und Dein Versgefühl hinkt.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Grantabrycgscir

Fergal in Grantabrycg

Richtige Antworten:

Was hast Du denn im Kopf? Ich hab mehr Hirn im Schuh.

Das sagst Du? Du krauchst hier in 'ner Höhle herum!

Du bist kein begabter Spottstreiter, Fergal.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in East-Engla

Ceaddawic in Norwic

Richtige Antworten:

Die Du sprichst, sind wohl närrisch und hegen 'nen Groll.

Wer das sagt, spricht nur Lügen. Ich strotze vor Macht.

Ich bin einfach zu klug, deshalb sind sie gekränkt.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Lunden

Augusta in der Abtei von Lundenwic

Richtige Antworten:

Nun, die Schönste bist Du, elegant und sehr fein.

Deine Anmut ist groß, solche Wohlgestalt rar.

Und durch mein Gegenüber könnt's schöner nicht sein.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Oxenafordscir

Hogg in Oxenaford

Richtige Antworten:

Nein, Du bist nur ein Würmchen und triffst keinen Ton.

Nur Dein Haupthaar erschrak, deshalb bist Du ganz kahl.

Und so klug wie ein Esel, der Rede nicht wert.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Scrobbescir

Ove

Richtige Antworten:

Aber passt Du nicht auf, versohl' ich Dir die Hachse.

Du bist keine Herausforderung, schlag ich erst einmal zu.

Dann schmeckst Du nun sogleich alles Blut Deines Munds.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Caent

Bruder Quiescis in Cantwaraeburth

Richtige Antworten:

Und vor Lang'weile dreht sich der Magen mir um.

Hast, obgleich Du nicht selbst sprichst, gleich trotzdem verlor'n.

Schieb' Dir Feder und Tinte gern selbst hinten rein.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Eoforwicscir

Borghild in Piceringa

Richtige Antworten:

Dein Gesicht sieht so aus wie der Arsch von 'nem Pferd.

Na, guck Dich doch mal an, Du bist hässlich für zehn.

Jetzt erzählst Du nur Lügen, das war'n zu viel Bier.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Snotingahamscir

Stig in Hemthorp

Richtige Antworten:

Ich zieh Dich in den Bann und ich werf' Dich aufs Bett.

Meine Lippen könn'n viel, meine Zunge noch mehr.

Da bin ich sehr gespannt drauf. Leg Dich schon mal hin.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Eastseaxe

Lady Ellett in Colencaester

Richtige Antworten:

Denn sie bringen uns allen den Schlaf.

Ich besieg' Dich, dann weißt Du Bescheid.

Mit den kläglichsten Worten der Welt.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Asgard

Thor

Richtige Antworten:

Gib nur acht, was Du wünschst, ich gewinne den Streit.

Niemand bewundert Dich, alle rennen fort ganz flott.

Tja, ein Sieg ist nicht das, was das Schicksal Dir gab.

"Assassin's Creed Valhalla": Spottstreit in Jötunheim

Ratatösk

Richtige Antworten: