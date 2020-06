Auf welchen Handys kann man "Fortnite" spielen?

Möchtest Du "Fortnite" auf Deinem Smartphone spielen, dann muss Dein Gerät gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Wie hoch diese sind und auf welchen Handys Du "Fortnite" spielen kannst, erfährst Du in diesem Ratgeber.

"Fortnite" zählt auf den Konsolen und dem PC zu den beliebtesten Spielen überhaupt. Viele Fans zocken das Battle-Royale-Game aber auch über ihre Smartphones. Android-Nutzer können das Spiel auf der Epic-Website oder aus dem Play Store herunterladen. iOS-Nutzer können "Fortnite" in Apples App Store herunterladen. Allerdings läuft das Spiel sowohl auf Android- als auch auf iOS-Smartphones nur, wenn sie gewisse Mindestanforderungen bei der Hardware erfüllen.

So stark muss Dein Handy für "Fortnite" sein

©Xiaomi 2019 fullscreen Ob "Fortnite" auf einem Smartphone läuft, hängt vom Betriebssystem, Arbeitsspeicher und der GPU ab. (Bild: Xiaomi Mi 8 EE)

Damit Du "Fortnite" auf einem Android-Smartphone spielen kannst, muss es laut Angaben von Entwickler Epic Games folgende Anforderungen erfüllen:

Das Handy muss mit Android 8.0 Orea oder höher laufen und benötigt mindestens 4 GB Arbeitsspeicher .

laufen und benötigt . Als Grafikprozessor muss eine Adreno-530-GPU oder besser oder eine Mali-G71-GPU MP20, Mali-G72-GPU MP12 oder besser verbaut sein.

Eine Garantie darauf, dass "Fortnite" auf Deinem Android-Smartphone läuft, wenn es die Mindestanforderungen erfüllt, gibt Epic Games allerdings nicht. Wenn Du nicht weißt, welche Hardware in Deinem Smartphone verbaut ist, kannst Du die Informationen in Smartphone-Datenbanken wie der von GSMArena nachlesen.

Die Frage, auf welchen iOS-Geräten Du "Fortnite" spielen kannst, lässt sich leichter beantworten. Das Spiel läuft nach Angaben von Epic Games nämlich auf allen iPhones AUẞER iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus.

Im Folgenden findest Du eine Übersicht mit Smartphones verschiedener Hersteller, die die Mindestanforderungen für "Fortnite" erfüllen. Da Epic Games sein Spiel jedoch für verschiedene Modelle optimieren muss und kontinuierlich weiterentwickelt, kann es in Einzelfällen sein, dass "Fortnite" noch nicht oder nicht mehr auf den aufgelisteten Modellen funktioniert.

Auf diesen Samsung-Smartphones läuft "Fortnite"

©TURN ON 2019 fullscreen Samsung bietet viele Smartphone-Modelle an, mit denen "Fortnite" kompatibel ist. (Bild: Samsung Galaxy A50)

Samsung verkauft in Deutschland hauptsächlich die drei Smartphone-Modelle Galaxy S, Galaxy Note und Galaxy A. "Fortnite" läuft bereits auf dem etwas älteren Galaxy S7. Hier die Liste mit Samsung-Modellen, auf denen "Fortnite" ebenfalls läuft:

Samsung Galaxy S7 (alle Modelle)

Samsung Galaxy S8 (alle Modelle)

Samsung Galaxy S9 (alle Modelle)

Samsung Galaxy S10 (alle Modelle)

Samsung Galaxy S20 (alle Modelle)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10 (alle Modelle)

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung Galaxy A8/A8+ (2018)

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A30/A30s

Samsung Galaxy A40/A40s

Samsung Galaxy A50/A50s

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A51/A51 5G

Samsung Galaxy A71/A71 5G

Auf diesen iPhones kannst Du "Fortnite" spielen

©TURN ON 2020 fullscreen Natürlich kannst Du "Fortnite" auch auf dem neu aufgelegten iPhone SE (2020) zocken.

Wie bereits erwähnt, ist "Fortnite" auf allen iPhones bis auf iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus spielbar. Der Vollständigkeit halber hier die Liste mit allen Modellen, auf denen "Fortnite" funktioniert:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 7

iPhone 8

iPhone X (alle Modelle)

iPhone 11 (alle Modelle)

iPhone SE (2020)

Huawei- & Honor-Smartphones: Diese Handys eignen sich für "Fortnite

©TURN ON 2018 fullscreen "Fortnite" kannst Du auf sehr vielen Huawei-Smartphones zocken – egal ob mit oder ohne Google Play Store. (Bild: Huawei Mate 20 X)

Seit den US-Sanktionen gegen Huawei darf der chinesische Hersteller seine Smartphones und die seiner Tochterfirma Honor nicht mehr mit Google-Diensten und -Apps ausstatten. Dazu zählt auch der Google Play Store. Besitzer von aktuellen Huawei- und Honor-Smartphones können "Fortnite" aber auch im Huaweis AppGallery herunterladen. Auf welchen Modellen der Battle-Royale-Shooter läuft, siehst Du hier:

Huawei P10/P10+

Huawei P20 (alle Modelle)

Huawei P Smart Pro (2019)

Huawei P30 (alle Modelle)

Huawei P40 (alle Modelle)

Huawei Mate 10/10 Pro

Huawei Mate 20/20 Pro/20 X

Huawei Mate 30/30 Pro

Huawei Nova 3

Huawei Nova 4

Huawei Nova 5/5T

Huawei Nova 6/6 SE

Huawei Nova 7 (alle Modelle)

Honor 10/10 Lite

Honor View 10

Honor Play

Honor Note 10

Honor 8X/8X Max

Honor 9X/9X Pro

Honor 20 (alle Modelle)

Honor View 20

OnePlus: Diese Smartphone-Modelle sind mit "Fortnite" kompatibel

©TURN ON 2019 fullscreen Auf den leistungsfähigen Smartphones von OnePlus lässt sich prima zocken. (Bild: OnePlus 7T Pro)

Der chinesische Hersteller OnePlus ist noch nicht lange im Geschäft, konnte aber viele Nutzer schon mit leistungsfähigen Smartphones zu fairen Preisen überzeugen. Auf diese OnePlus-Handys kannst Du "Fortnite" spielen:

OnePlus 3/3T

OnePlus 5/5T

OnePlus 6/6T

OnePlus 7 (alle Modelle)

OnePlus 8 (alle Modelle)

Mehr FPS als auf Konsolen Das OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro sind derzeit die einzigen Modelle, auf denen "Fortnite" in butterweichen 90 Hertz läuft . Damit schlagen die OnePlus-Smartphones sogar die PS4 und Xbox One, auf denen das Spiel nur mit 60 FPS über den Bildschirm flimmert. Andere Smartphones, die Bildwiederholfrequenzen bis zu 120 Hz unterstützen, sind bisher noch nicht auf höhere FPS optimiert worden und schaffen maximal 60 FPS.

Auf diesen Xiaomi-Handys kannst Du "Fortnite" spielen

©TURN ON 2019 fullscreen Gaming-Smartphones müssen nicht teuer sein, wie das Pocophone F1 von Xiaomi unter Beweis stellt.

Das chinesische Unternehmen Xiaomi zählt mittlerweile zu den größten Smartphone-Herstellern weltweit und veröffentlicht jährlich eine Vielzahl neuer Modelle. Auf welche Xiaomi-Smartphones Du "Fortnite" zocken kannst, verrät Dir diese Liste:

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 8/8 Pro/8 SE/8 EE

Xiaomi Mi 9 (alle Modelle)

Xiaomi Mi CC9/CC9 Pro

Xiaomi Mi 10 (alle Modelle)

Xiaomi Mi Note 10 (alle Modelle)

Xiaomi Mi Mix 2/2S

Xiaomi Mi Mix 3

Pocophone F1

Poco F2 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 (alle Modelle)

Redmi Note 9s/Note 9 Pro (alle Modelle)

Xiaomi Black Shark

Xiaomi Black Shark 2

Xiaomi Black Shark 3

"Fortnite" läuft auf allen Pixel-Smartphones von Google

©TURN ON 2019 fullscreen Pixel-Smartphones sind ein Garant für starke Hardware. (Bild: Google Pixel 4)

Google ist dafür bekannt, jedes Pixel-Smartphone mit aktueller Hardware und einem feingetunten Betriebssystem auszustatten. So ist es wenig überraschend, dass "Fortnite" bereits auf dem ersten Pixel-Smartphone aus dem Jahr 2016 problemlos spielbar ist. Das Spiel läuft natürlich auch auf allen Nachfolgern, die Du hier aufgelistet findest:

Google Pixel /Pixel XL

Google Pixel 2/Pixel 2 XL

Google Pixel 3 (alle Modelle)

Google Pixel 4/Pixel 4 XL

Weitere "Fortnite"-Smartphones anderer Hersteller

©Razer 2017 fullscreen Als echtes Gaming-Smartphone eignet sich das Razer Phone natürlich besonders gut zum Spielen von "Fortnite".

Du kannst "Fornite" natürlich auch auf den Smartphones vieler weiterer Hersteller zocken. Die wichtigsten Modelle, mit denen das Spiel ziemlich sicher kompatibel sein sollte, haben wir hier aufgelistet:

Asus Zenfone 3 Deluxe

Asus Zenfone AR

Asus Zenfone 4 Pro

Asus Zenfone V

Asus Zenfone 5Z

Asus Zenfone 6

Asus ROG Phone

Asus ROG Phone 2

LG G5

LG G6

LG G7 ThinQ/G7 Fit/G7 One

LG G8 ThinQ (alle Modelle)

LG V20

LG V30/V30S ThinQ/V35 ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ

Motorola Edge/Edge+

Motorola Moto G8/G8 Plus/G8 Power

Motorola Moto G Power

Motorola Moto G Stylus

Motorola One Zoom

Motorola One Hyper

Motorola Moto Z/Z Force

Motorola Moto Z2 Force

Motorola Z3

Motorola Z4/Z4 Force

Motorola Razr 2019

Nokia 8 (alle Modelle)

Nokia 9 PureView

Razer Phone

Razer Phone 2

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1/XZ1 Compact

Sony Xperia XZ2 (alle Modelle)

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia 1/1 II

Sony Xperia 5

Sony Xperia 10 II

ZTE nubia Z18

ZTE nubia Z20

ZTE nubia X

ZTE nubia Red Magic/Red Magic Mars

ZTE nubia Red Magic 3/Red Magic 3s

ZTE nubia Play

ZTE Axon 9 Pro

ZTE Axon 10 Pro (alle Modelle)

ZTE Axon 11 5G

Unsere Smartphone-Empfehlungen für "Fortnite"

Wenn Du bisher noch kein geeignetes Smartphone für "Fortnite" besitzt, dann haben wir hier noch einige empfehlenswerte Smartphones in unterschiedlichen Preisklassen für Dich.

Smartphones zum Zocken für unter 400 Euro

Wer nicht so viel Geld für ein Smartphone ausgeben möchte, aber dennoch "Fortnite" und andere leistungshungrige Mobile-Games zocken möchte, sollte sich das Samsung Galaxy A51 genauer ansehen. Der verbaute Exynos 9611 ist zwar nicht mehr der schnellste Chip, kommt aber noch mit den meisten aktuellen Games gut zurecht. Außerdem verfügt das Smartphone trotz seines geringen Preises über ein AMOLED-Display. Was das Galaxy A51 außerdem noch bietet, kannst Du in unserem Test nachlesen.

Das Xiaomi Mi 9T ist ein wenig teurer als das Galaxy A51, bietet aber auch die stärkere Hardware. Im Inneren werkelt der Prozessor Snapdragon 730, der locker zum Zocken von "Fortnite" ausreicht. Außerdem bietet das Smartphone 6 GB Arbeitspeicher und je nach Variante bis zu 128 GB internen Speicher. Auf ein hochwertiges AMOLED-Display musst Du natürlich auch beim Xiaomi Mi 9T nicht verzichten.

Leistungsfähige Smartphones bis 600 Euro

Apple-Fans können bei der Suche nach einem neuen "Fortnite"-Smartphone bedenkenlos zum iPhone SE (2020) greifen. Die Neuauflage des iPhone SE gibt es in der günstigsten Ausführung mit 64 GB internen Speicher bereits ab 480 Euro, was für Apple-Verhältnisse ein echtes Schnäppchen ist. Grund für den niedrigen Preis ist, dass das iPhone SE (2020) fast ausschließlich auf die Hardware des iPhone 8 setzt. Du musst Dir aber keine Sorgen machen, dass es deshalb total lahm ist: Als Prozessor kommt Apples neuer A13-Chip zum Einsatz und der hat richtig Power auf der Platine. Was das neue iPhone sonst noch zu bieten hat, kannst Du in unserem Test nachlesen.

Wer "Fortnite" lieber auf einem Android-Smartphone zocken, möchte sollte sich das ZTE Axon 10 Pro unbedingt näher anschauen. Das Smartphone ist preiswert und bietet das perfekte Gaming-Set-up: ein großes AMOLED-Display, einen leistungsfähigen Snapdragon 855 und einen Akku mit 4.000 mAh, der Fast Charging unterstützt. In unserem Test konnte das ZTE Axon 10 Pro beim Schwerpunkt Gaming absolut überzeugen.

Wenn Du bereit bist, knapp 600 Euro für Dein "Fortnite"-Smartphone auszugeben, dann kannst Du sogar ein echtes Flaggschiff bekommen. Das Huawei P30 Pro ist zwar schon ein wenig älter, doch die Hardware zählt noch lange nicht zum alten Eisen. Der schnelle Kirin-980-Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher reichen locker aus, um "Fortnite" auf höchsten Einstellungen flüssig zocken zu können. Wenn Du gelegentlich auch noch richtig gute Fotos schießen willst, dann ist das Huawei P30 Pro genau Dein Ding. Weitere Infos zum Handy gibt es in unserem Test.

Aktuelle Flaggschiff-Empfehlungen für "Fortnite"

Wenn Geld keine Rolle spielt und Du ein Premium-Smartphone mit aktueller, leistungsstarker Hardware möchtest, dann können wir Dir die aktuellen Flaggschiffe von Samsung und Apple empfehlen. Das Galaxy S20 Ultra besitzt ein hochauflösendes AMOLED-Display mit einem 120-Hertz-Modus (noch nicht für "Fortnite" optimiert.) Der Exynos-990-Prozessor ist ein echtes Arbeitstier, den kein Spiel so schnell ins Schwitzen bringen sollte. Außerdem gibt es 12 GB RAM, schnellen UFS-3.0-Speicher und einen Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh. Mehr Details zum Galaxy S20 Ultra findest Du hier im Test.

Wer Android nichts abgewinnen kann, greift zum iPhone 11 Pro oder dem iPhone 11 Pro Max. Die beiden Modelle unterscheiden sich nur in der Größe des Displays. Das Display des Pro-Modells misst 5,8 Zoll, der Bildschirm des iPhone Pro Max sogar 6,5 Zoll. HDR ist bei beiden Modellen mit an Bord. Im Inneren der iPhones sorgt Apples A13-Chip für genug Leistung. Die Smartphones bieten zwar beide nur 4 GB RAM, dieser wird aber selbst bei Spielen der Apple Arcade selten komplett ausgelastet. "Fornite" ist für das iPhone 11 Pro (Max) jedenfalls kein Problem und läuft in hoher Auflösung stabil mit 60 FPS. Was das Smartphone außer Gaming sonst noch beherrscht, erfährst Du in unserem Test.