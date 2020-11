"Borderlands 3": Ist Crossplay möglich zwischen PS4, PS5, Xbox & PC?

"Borderlands 3" ist als Multiplayer-Shooter enorm beliebt. Crossplay zwischen PS4, PS5, PC und Xbox wünschen sich seit Release viele Spieler, die zusammen mit Freunden auf anderen Systemen spielen wollen. Momentan ist das Feature noch eng umgrenzt – aber es gibt Hoffnung.

Auf echtes Crossplay, das Spieler auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC zusammen zocken lässt, müssen wir noch länger warten. Entwickler und Publisher Gearbox hat allerdings fest versprochen, dass das Feature ins Spiel kommen wird.

Crossplay für "Borderlands 3" ist in Arbeit

Im Jahr 2021 will Gearbox umfassendes Crossplay für "Borderlands 3" per Update nachliefern – so der aktuelle Stand. Bis dahin gibt es immerhin so etwas wie "Crossplay Light":

PS4-Spieler können den Shooter zusammen mit Spielern auf der PlayStation 5 zocken.

Xbox-One-Besitzer spielen problemlos mit Kammerjägern auf Xbox Series X/S zusammen.

Wer "Borderlands 3" für den PC bei Steam besitzt, kann auch mit Personen spielen, die das Game im Epic Games Store gekauft haben. Dazu musst Du das SHiFT-System im Spiel nutzen, um ein Konto zu erstellen und Freunde dort hinzuzufügen. Alle Infos dazu findest Du auf der "Borderlands"-Website.

Wenn "Borderlands 3" komplett Crossplay-fähig ist, fallen auch die Mauern zwischen Xbox und Playstation. Dann läuft das Spiel einfach über alle Plattformen hinweg. Speicherstände werden vermutlich ebenfalls über das SHiFT-System verwaltet, das derzeit auf dem PC zum Einsatz kommt.

Zusammenfassung