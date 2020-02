"Call of Duty: Modern Warfare": Akimbo – So nutzt Du zwei Pistolen

Mit dem Season-2-Update kehrt das lang ersehnte Feature "Akimbo" in "Call of Duty: Modern Warfare" zurück. Das erlaubt Dir, zwei Pistolen gleichzeitig zu verwenden. Was Du tun musst, um die verschiedenen Handfeuerwaffen im "Akimbo"-Modus zu nutzen, erfährst Du hier.

Was genau ist Akimbo eigentlich?

Die Begriffe "Akimbo" oder auch "Dual Wielding" bezeichnen die Möglichkeit, zwei Waffen gleichzeitig zu führen. Dies müssen nicht zwangsläufig Pistolen sein, sondern können auch Schwerter, Messer und sonstige Waffen sein, die sich einhändig nutzen lassen. Für einige Spezialisten, wie zum Beispiel Arnold Schwarznegger im Film "Eraser", ist das sogar mit Maschinengewehren möglich.

Neu ist Akimbo in der "Call of Duty"-Reihe nicht. Seit "Modern Warfare 2" ist der Perk in jedem Teil dabei. Und nun endlich auch in "Call of Duty: Modern Warfare".

So schaltest Du Akimbo frei

In "Call of Duty: Modern Warfare" ist Akimbo kein globaler Perk, der Dir die Nutzung mit allen Handfeuerwaffen ermöglicht. Es ist ein Waffen-Perk, das Du in der Waffenschmiede für jede Waffe auswählen kannst, die Akimbo unterstützt. Momentan kannst Du folgende Handfeuerwaffen im Akimbo-Modus verwenden:

X16

1911

.357 (Magnum)

M19

.50 GS (Dersert Eagle)

Allerdings ist der Perk für die verschiedenen Pistolen nicht direkt verfügbar, sondern muss erst freigeschaltet werden. Die Aufgaben ähneln dabei sehr der Herausforderung zur Freischaltung der Armbrust. Mit allen Pistolen musst Du jeweils 3 Abschüsse in 5 verschiedenen Matches absolvieren. Dabei muss aber jeweils ein anderer Perk aktiviert sein. Die Aufgaben lauten:

X16 – Erreiche 3 Abschüsse in 5 verschiedenen Spielen mit dem Extra Fingerfertigkeit und der X16.

und der X16. 1911 – Erreiche 3 Abschüsse in 5 verschiedenen Spielen mit dem Extra Mehr Moneten und der 1911.

und der 1911. .357 – Erreiche 3 Abschüsse in 5 verschiedenen Spielen mit dem Extra Aufklärung und der .357.

und der .357. M19 – Erreiche 3 Abschüsse in 5 verschiedenen Spielen mit dem Extra Zerbrechlich - Verwunden und der M19.

und der M19. 50 GS – Erreiche 3 Abschüsse in 5 verschiedenen Spielen mit dem Extra Vollmantelgeschoss und der .50 GS.

So holst Du Dir die Akimbo-Perks besonders schnell

©Activision 2020 fullscreen Rust ist die perfekte Map, um die Akimbo-Perks freizuspielen.

Grundsätzlich sollten drei Abschüsse in 5 verschiedenen Spielen kein Problem sein. Da Pistolen aber vor allem auf kurze Entfernungen besonders effektiv sind, empfehlen sich für die Freischaltung von Akimbo vor allem kleine Maps wie Shipment oder die neue Karte Rust.