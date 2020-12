"Cyberpunk 2077": Schnellreise freischalten und nutzen

Night City ist groß. Gut also, dass "Cyberpunk 2077" eine Schnellreise-Funktion hat, mit der Du Dich in Windeseile durch die Metropole teleportierst. Wir erklären, wie das Feature funktioniert, was es leisten kann – und was nicht.

Du kannst "Cyberpunk 2077" zu Fuß oder in Deinem Fahrzeug erkunden, schneller geht's aber per Schnellreise: Ein Klick auf die Karte genügt, und Du landest am Zielort. Allerdings kannst Du nicht von Spielbeginn an schnell reisen und auch nicht von überall aus.

Schnellreise freischalten: Früh in der Kampagne

Die Schnellreise wird verfügbar, sobald Du im Laufe der Kampagne die Mission abgeschlossen hast, in der Du Evelyn zum ersten Mal triffst. Du musst also zunächst den Prolog und ein paar Missionen danach abschließen, bevor Du Dich durch Night City beamen darfst.

fullscreen Keine Lust zu laufen? Musst Du in "Cyberpunk 2077" auch nicht unbedingt ... Bild: © CD Projekt Red 2020

Schnellreise benutzen: Nur von Punkt zu Punkt

Danach kannst Du kostenlos schnell reisen, indem Du zu Schnellreisepunkten gehst. Auf Deiner Karte erkennst Du sie am dunkelblauen Pfeilsymbol, in der Spielwelt haben sie das Aussehen von Kiosken, U-Bahn-Stationen oder Terminals der Tourismusinformation, über denen große grüne Hologramme schweben. Stelle Dich vor einen Schnellreisepunkt und aktiviere ihn. Eine Karte öffnet sich, auf der Du Deinen Zielort auswählen kannst. Nach einem kurzen Ladebildschirm tauchst Du dort auf.

Beachte: Du kannst nur von Schnellreisepunkten aus zu anderen Schnellreisepunkten reisen. Deine persönliche Karte öffnen und dort ein Ziel auswählen ist nicht möglich. Du kannst allerdings auf Deiner Karte einen Schnellreisepunkt in der Nähe markieren – auf Deiner Minimap wird Dir dann der kürzeste Weg dorthin angezeigt.

Sightseeing hilft bei der Schnellreise

Du kannst außerdem nur zu Schnellreisepunkten reisen, die Du freigeschaltet hast. Dazu genügt es, wenn Du in ihrer Nähe einmal entlanggelaufen oder -gefahren bist, Du musst sie nicht aktiv anwählen. Es kann sich daher lohnen, zu Beginn des Spiels einmal eine Spritztour mit dem Auto durch ganz Night City zu unternehmen. So hast Du später in jedem Stadtteil schon ein paar Schnellreisepunkte, zu denen Du Dich teleportieren kannst.

