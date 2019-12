"Death Stranding": Likes bekommen und schnell leveln – so geht's

Endzeit statt Instagram – und doch sind Likes die alles entscheidende Spielwährung in "Death Stranding". Hier erklären wir Dir, wie Du möglichst viele davon bekommen kannst, um schnell zu leveln und Deine Boten-Stufe in die Höhe zu treiben.

Am Ende jeder Lieferung, die Du als Sam Porter in "Death Stranding" abschließt, wird abgerechnet. Abhängig von verschiedenen Faktoren erhältst Du mehr oder weniger viele Likes, die Deine Boten-Stufe steigern können. Aber es gibt weitere Wege, auf denen Du sogar Instagram-Ikonen wie Kylie Jenner mit Tausenden von Likes übertreffen kannst. Und hier erfährst Du, wie das geht.

Wozu braucht man Likes in "Death Stranding"?

©Screenshot TURN ON 2019 fullscreen Durch Drücken des Touchpads vergibst Du manuelle Likes.

Bei der Bewertung eines Auftrages wird es Dir angezeigt: Likes müssen in verschiedenen Kategorien der Botenklasse gesammelt werden. Den Fortschritt siehst Du in Form eines Sterns, dessen Spitzen jeweils für eine Kategorie stehen. Diese heißen:

Brücken-Link

Frachtzustand

Lieferzeit

Lieferungsvolumen

Verschiedenes

Fast alle Kategorien sind selbsterklärend und haben direkt mit der Qualität Deiner Lieferungen zu tun. Im Gegensatz dazu lässt sich der Wert für Brücken-Link ausschließlich über den Multiplayer steigern – hier geht es darum, Likes von anderen Spielern zu erhalten, und damit lassen sich später im Spiel auch am meisten Likes sammeln.

Welche Arten von Likes gibt es in "Death Stranding"?

Immer wenn Du oder ein anderer Spieler ein hinterlassenes Objekt wie eine Brücke oder eine Leiter benutzen, vergebt ihr automatisch Likes. Es ist also sinnvoll, Gegenstände zu bauen, die auch von anderen Spielern verwendet werden. Vor allem Straßen, die später im Game gemeinsam mit anderen Spielern errichtet werden, bringen sehr viele automatische Likes ein – nämlich jedes Mal, wenn ein Fahrzeug über sie fährt.

©Screenshot TURN ON 2019 fullscreen Ein Schild kann manuelle Likes erhalten und automatische Likes, wenn jemand es "benutzt".

Alle diese Objekte können natürlich auch manuell Likes bekommen, indem Du das Touchpad des Controllers verwendest, wenn Du vor ihnen stehst. Auf diese Weise kannst Du mehr als ein Like vergeben und je höher Deine Boten-Stufe ist, desto länger wird das Zeitfenster, in dem Du mehrfach auf das Touchpad drücken kannst.

Weitere Likes gibt es von den NPCs in "Death Stranding". Sie füttern die Botenklassen-Kategorien bei der Bewertung eines Auftrags. Je nach Qualität Deiner Lieferung erhöht sich die Anzahl der Likes, die Du bekommst. Aber auch für andere Aktionen im Spiel, etwa das Lesen von Emails, erhältst Du Likes von NPCs.

Wie kann man mehr Likes von anderen Spielern bekommen?

©Screenshot TURN ON 2019 fullscreen Rasten viele Spieler an einem Ort bildet sich ein Steinhaufen, der Likes erhalten kann.

Wie Du können auch andere Spieler an Objekten Likes hinterlassen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um:

Bauwerke wie Brücken, Briefkästen, Ladestationen oder Seilrutschen

Fahrzeuge

Steinhaufen (Rastpunkte) und Pilze

Leitern oder Abseilvorrichtungen

Schilder

Du solltest also versuchen viele Objekte zu platzieren, die Likes bekommen und dafür sorgen, dass diese auch in den Spielen anderer auftauchen. Allerdings bedeutet das auf keinen Fall, dass Du die Spielwelt von "Death Stranding" einfach mit Unmengen an Objekten zupflastern solltest!

Chirale Bandbreite erhöhen und Verbindungsstufe steigern

Zunächst wollen wir dafür sorgen, dass Deine Bauwerke bei möglichst vielen Spielern auftauchen, damit sie auch Likes generieren können. Dazu musst Du Deine Chirale Bandbreite und die Verbindungsstufe der Region erhöhen. Je höher Deine Verbindungsstufe und die Chirale Bandbreite sind, desto mehr Deiner Objekte tauchen auch bei anderen Spielern auf und können von ihnen mit Likes belohnt werden. Gleichzeitig wird die Anzahl der möglichen Bauwerke in einer Region durch die Chirale Bandbreite begrenzt.

©Screenshot TURN ON 2019 fullscreen Die Chirale Bandbreite und ihre Auslastung siehst Du mittig links, neben der Bezeichnung der Region ("250/2720").

Erhöhen kannst Du die Chirale Bandbreite indem Du Aufträge in der entsprechenden Region erledigst. Allerdings hat der Wert auch eine Obergrenze. Durch das Abbauen Deiner eigenen Objekte kannst Du benötigte Chirale Bandbreite wieder freigeben. Das geht auch über die Karte – ohne, dass Du zum entsprechenden Ort reisen musst. Die verfügbare Bandbreite siehst Du zum Beispiel auf der Map, rechts neben der Bezeichnung der aktuellen Region.

Die Verbindungsstufe steigerst Du durch abgeschlossene Aufträge. Bei der Abgabe einer Quest wird unten rechts die Verbindungsstufe in Form einer Sterne-Bewertung angezeigt. Hast Du das Gefühl, dass sich der Wert trotz Deiner Bemühungen nicht mehr erhöht, gibt es einen einfachen Tipp: Ruhe Dich in einem privaten Raum aus und lies die Emails, die Du über Nacht erhältst. Erfüllst Du nun wieder Aufträge für die entsprechenden Charaktere, sollte sich ihre Verbindungsstufe wieder steigern, da der Fortschritt an die Story von "Death Stranding" gebunden ist.

Möglichst viele Brücken-Verträge abschließen

Im Menü kannst Du Dir Brücken-Links zu anderen Spielern ansehen und Brücken-Verträge abschließen. Dabei handelt es sich im Grunde um favorisierte Spieler, mit denen Du besonders viele Objekte teilst. Je mehr Likes Du austeilst, desto mehr Likes erhältst Du auch. Wähle hier also am besten Spieler mit möglichst vielen Likes, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich deren Objekte an vorteilhaften Plätzen befinden.

Baue viel, aber mit Verstand

©Screenshot TURN ON 2019 fullscreen Beteiligst Du Dich mit Ressourcen am Bau einer Brücke, erhältst Du später jedes Mal Likes, wenn ein Spieler sie überquert.

Sorge nun für hilfreiche Bauwerke, die von Spielern auch genutzt werden und dadurch Likes generieren. Das trifft für sinnvoll platzierte Brücken zu, aber auch für Schilder mit Ausdauer- oder Geschwindigkeitsboost. Beteilige Dich so früh wie möglich an der Wiederherstellung der Straßen, da sie, wie oben beschrieben, laufend Likes erzeugen, wenn sie fertig sind. Oder baue Seilrutschen auf Wegen zwischen Lieferzielen, mit deren Hilfe man schnell unwegsames Gelände überqueren kann.

Achte aber auch darauf, die Spielwelt nicht mit Objekten "zuzuspammen" – niemand braucht alle paar Meter einen Briefkasten oder mehrere gleiche Schilder nebeneinander. Damit verschwendest Du nur Chirale Bandbreite und Ressourcen. Entferne gegebenenfalls unnötige Strukturen, die nur wenige Likes generieren.

Verlorene Fracht kann viele Likes auf einen Schlag bringen

©Screenshot TURN ON 2019 fullscreen Das Ziel der verlorenen Fracht steht klein auf der rechten Seite.

Grundsätzlich bringt verlorene Fracht anderer Spieler einzeln genommen nur wenige Likes. Bist Du allerdings auf dem Weg um eine Lieferung abzugeben, schau in Terminals unterwegs immer in den jeweiligen Gemeinschaftskasten und nimm so viele verlorene Lieferungen wie möglich mit, die den gleichen Zielort haben wie Du. Besonders, wenn Du später mit einem Truck unterwegs bist, viel Ladung transportieren kannst und auf Straßen schnell unterwegs bist, kommen so am Ende der Lieferung sehr viele Likes auf einmal zusammen. Gleichzeitig steigerst Du die Verbindungsstufe am jeweiligen Lieferziel auf diese Weise sehr schnell.

Zusammenfassung