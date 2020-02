"Destiny 2" Aszendenten-Herausforderung: So findest Du die Aktivität

In der Träumenden Stadt warten unzählige Geheimnisse auf Dich. Eines ist die sogenannte Aszendenten-Herausforderung. Wir erklären Dir, was es damit auf sich hat, wie Du sie antreten kannst und was der Abschluss eigentlich bringt.

Die Träumende Stadt in "Destiny 2" ist der geheimnisvolle Rückzugsort der Erwachten. Leider ist sie vom Besessenenkönig Oryx korrumpiert worden und befindet sich seitdem in einer endlosen Zeitschleife. Diese Zeitschleife findet sich in den Aszendenten-Herausforderungen wieder – speziellen Kurz-Missionen, die Du in der düsteren Aszendenten-Ebene abschließen musst.

So bekommst Du die Aszendenten-Herausforderung

Damit Du die Aszendenten-Herausforderung antreten kannst, benötigst Du einen entsprechenden Beutezug von Petra Venj, dem NPC des Gebiets. Du findest ihn in ihrem wöchentlichen Inventar.

Nach der Annahme des Beutezugs hast Du theoretisch sieben Tage Zeit für den Abschluss. Allerdings wird die Träumende Stadt jeden Dienstag mit dem wöchentlichen Reset zurückgesetzt. Dann ändert sich auch die Aszendenten-Herausforderung und der alte Beutezug ist wertlos – die entsprechende Herausforderung ist nicht mehr aktiv.

©Bungie/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Bei Petra Venj bekommst Du den Beutezug für die Aszendenten-Herausforderung.

So betrittst Du die Aszendenten-Ebene

Um die Aszendenten-Herausforderung betreten zu können, benötigst Du außerdem ein Item aus der Träumenden Stadt, die sogenannte Königinnenlaub-Tinktur. Du findest sie in Deinem Inventar in den Verbrauchsgegenständen. Hast Du keine, kannst Du Kisten in der Träumenden Stadt öffnen oder Verlorene Sektoren abschließen. Die Tinktur droppt zufällig.

Benutze die Königinnenlaub-Tinktur und Du bist für 30 Minuten aszendent. Du siehst dadurch Wege und Portale, die Du ohne die Tinktur nicht wahrnehmen kannst.

©Bungie/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Die Königinnenlaub-Tinktur ist nötig, damit Du die Aszendentenebene betreten kannst.

Das richtige Gebiet für die Herausforderung finden

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Aszendenten-Herausforderungen, die wöchentlich rotieren. Je nachdem, welche Woche gerade ist, ist eine andere Aszendenten-Herausforderung aktiv. Jede Herausforderung findest Du in einem anderen Gebiet in der Träumenden Stadt:

Woche 1: "Ouroborea", Portal in Aphels Ruhestätte (Verlorener Sektor)

Woche 2: "Bußschrein ", Portal in den Gärten von Esila

Woche 3: "Splitterruinen", Portal in Keres Kamm

Woche 4: "Bergfried der Geschliffenen", Portal im Rückzugsort des Herolds

Woche 5: " Preisrichter Abgrund", Portal in der Küste der versunkenen Wünsche (Verlorener Sektor)

Woche 6: "Cimmerische Garnison", Portal in der Sternenlichtkammer (Verlorener Sektor)

Welche Aszendenten-Herausforderung ist heute oder diese Woche aktiv?

Willst du wissen, welche Aszendenten-Herausforderung heute oder diese Woche aktiv ist, achte auf den Text des Beutezugs. Er verrät, in welchem Gebiet Du das Portal finden kannst:

Aphels Ruhestätte: "Man nennt es eine Ruhestätte, aber eigentlich ist es eher eine Spukstätte."

Gärten von Esila: "Am Rande der Aussicht wächst der Garten weiter."

Keres Kamm: "Erklimme die Knochen und du findest die Ruinen."

Rückzugsort des Herolds: "Zertrete die Krone der ersten Königin unter deinem Stiefelabsatz."

Küste der versunkenen Wünsche: "Ertrinke in deinen Wünschen, lieber Verschwender."

Sternenlichtkammer: "Sternenlicht, sternenhell, die erste Lüge sie heute Abend spricht ... "

Bist Du aszendent und im richtigen Gebiet, siehst Du das schwarz-weiße Aszendenten-Portal. Es ist schon von Weitem erkennbar und auch hörbar. Spring hinein und befindest Dich direkt in der Aszendenten-Herausforderung.

©Bungie/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Bist du aszendent, kannst Du das Portal in die Anderswelt sehen und betreten.

Das bringt die Aszendenten-Herausforderung

Schließt Du die Aszendenten-Herausforderung ab, erhältst Du eine Kiste mit Waffen und Rüstung der Träumenden Stadt. Schließt Du den Beutezug in Deinen Aufträgen ab, bekommst Du zusätzlich Mächtigen Loot.

Wichtig für alle, die gern den Raid "Letzter Wunsch" spielen: In die Rüstung können besondere Mods eingesetzt werden – etwa der "Überweltliche Segen", durch den Du Gegnern in der Träumenden Stadt mehr Schaden zufügst. Du verursachst im Raid so bis zu 25 Prozent mehr Schaden.

©Bungie/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Hast Du die Aszendenten-Herausforderung abgeschlossen, bekommst Du speziellen Loot aus der Träumenden Stadt.

