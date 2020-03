"Destiny 2": Der 4. Reiter Quest – Zavalas Büro finden & Tür öffnen

Die Quest für die exotische Schrotflinte Der 4. Reiter bereitet "Destiny 2"-Spielern aktuell Kopfzerbrechen. Du sollst im Turm das Büro von Commander Zavala betreten und dort nach der Waffe stöbern. Aber wo findest Du das Versteck? Und was, wenn die Tür zu ist? Wir helfen.

Wie schon beim exotischen Bogen Leviathan-Hauch schickt Dich Bungie auch für die Schrotflinte Der 4. Reiter zunächst auf eine kleine Schatzsuche im Turm. Nachdem Du die Quest bei Zavala gestartet hast, sollst Du das Büro des Commanders betreten. Das musst Du aber erst einmal finden ...

So findest Du Zavalas Büro

Der Eingang zu Zavalas Büro liegt auf einer der unteren Ebenen des Turms. Um dorthin zu gelangen, springst Du am einfachsten durch die große Lücke in der Mitte des zentralen Platzes auf die Brücke darunter.

©Bungie/TURN ON 2020 fullscreen Springe auf die Brücke hinunter und halt dich rechts.

Laufe dann auf der Brücke geradeaus und biege am Ende rechts ab. Laufe die Metallbrücke weiter entlang und gehe Treppe um Treppe hinunter. Am Ende des Wegs liegt auf Deiner rechten Seite eine Tür – der Eingang zu Zavalas Büro. Und jetzt wird's kurz spannend.

Ist die Tür auf oder zu?

©Bungie/TURN ON 2020 fullscreen Idealerweise sieht die Tür zu Zavalas Büro so für Dich aus.

Ist die Tür offen? Dann laufe hindurch und lies beim nächsten Absatz weiter. Ist sie zu? Dann musst Du leider einmal neu laden: Ein Bug verhindert derzeit manchmal den Zugang zum weiteren Verlauf der Quest. Betritt einfach einen anderen Planeten, kehre danach zum Turm zurück und versuche es erneut. Blöd, aber leider geht's gerade nicht anders.

Wo geht's weiter zum 4. Reiter?

Wenn Du das Büro betreten hast, laufe durch den Raum nach rechts, durch die erleuchtete Tür und dann die Treppe hinab. Folge dem Gang und Du kommst in einen Raum mit einer verschlossenen Tür, für die Du einen Code brauchst. Den hast Du nicht, also suchst Du einen anderen Weg: Krieche unter der Treppe hindurch, über die Du den Raum betreten hast. Du gelangst in einen Lüftungsschacht. Der weitere Weg ist nun relativ linear – laufe im Zweifel einfach in Richtung der am hellsten erleuchteten Räume.

©Bungie/TURN ON 2020 fullscreen Unter der Treppe geht's weiter. ©Bungie/TURN ON 2020 fullscreen Durch den Gang und dann die Treppe rauf. ©Bungie/TURN ON 2020 fullscreen Laufe auf die hell erleuchtete Tür zu. ©Bungie/TURN ON 2020 fullscreen Rauf aufs Regal und durch den Schacht. ©Bungie/TURN ON 2020 fullscreen Am Ende wartet eine Enttäuschung – aber immerhin hast Du den nächsten Questschritt freigeschaltet.

Am Ende findest Du eine leere Waffenkiste, in der der 4. Reiter liegen sollte. Aber wir sind hier bei "Destiny 2" und da ist nichts so einfach. Erstatte also Zavala Bericht über die fehlende Waffe und Du bekommst den nächsten Questschritt. Viel Erfolg!

Zusammenfassung