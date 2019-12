"Destiny 2" Der Anbruch: Tausendschichtenkeks zu Riven bringen

Im "Destiny 2"-Event "Der Anbruch" verschenkst Du Gebäck an die NPCs des Shooters. Den Tausendschichtenkeks an Riven, die Tausendstimmige, auszuliefern ist dabei eine Herausforderung, denn Riven ist ein Raid-Boss! Wir verraten Dir, wie Du sie schnell belieferst, ohne den ganzen Raid durchlaufen zu müssen.

Die meisten Charaktere, denen Du im "Anbruch"-Event Backwaren schenken darfst, sind leicht zu erreichen. Bei Riven ist das anders: Das monströse Alien ist der Endboss des "Letzter Wunsch"-Raids, für den Du eigentlich einen voll ausgerüsteten Einsatztrupp und ein paar Stunden Zeit benötigst. Es gibt aber einen ganz legalen Trick, um den Raid zu überspringen, direkt zu Riven zu gelangen und den Tausendschichtenkeks abzuliefern.

Tausendschichtenkeks backen

Backe zunächst den Tausendschichtenkeks in Evas Festtagsofen 2.0. In unserem Ratgeber zum Thema findest Du das Rezept und auch alle anderen "Anbruch"-Rezepte. Hast Du den Keks? Dann klicke nun im "Ziele"-Tab des Navigators auf die Träumende Stadt und dann im Nordwesten auf das runde Symbol für den "Letzter Wunsch"-Raid.

Wichtig Nimm unbedingt Waffen mit viel Munition mit zu Riven. Du musst nicht kämpfen, aber durch Schießen einen Code eingeben. Achte außerdem darauf, dass die Waffen keine Explosions-Munition verwenden.

Wand der Wünsche im "Letzter Wunsch"-Raid finden

Im "Letzter Wunsch"-Raid gibt es die sogenannte "Wand der Wünsche". Hier kannst Du bestimmte Codes (das Spiel nennt sie "Wünsche") eingeben und Teile des Raids überspringen. Ein Wunsch bringt Dich sogar direkt zu Riven!

Vorher musst Du die Wand der Wünsche aber noch finden. Der Weg führt Dich vom Start des Raids aus durch eine verwinkelte Höhle. Folge am besten dem unten eingebetteten Video, um den richtigen Pfad zu finden. Falls Du die Cheat-Wand alleine entdecken willst: Folge den leuchtenden Pflanzen!

Am Schluss der Jump'n'Run-Passage stehst Du vor der Wand der Wünsche. Sie besteht aus 20 runden Platten, auf denen Symbole auftauchen, wenn Du sie beschießt. Schieße mehrmals auf dieselbe Platte, um die Symbole umzuschalten. Hier gibst Du nun den folgenden Code ein. Waffen mit Einzelschuss-Funktion (etwa Scout-Gewehre, Handfeuerwaffen oder Automatikgewehre mit langsamer Feuerrate) eignen sich dafür am besten. Beachte: Explosions-Munition verstellt nicht nur die beschossene Platte, sondern auch alle umliegenden – sehr ungünstig.

©YouTube/WoW Quests 2019 fullscreen So muss die Wand der Wünsche aussehen, bevor Du Dich auf die Bodenplatte stellst.

Hast Du alle Platten richtig eingestellt, stelle Dich in den leuchtenden Kreis am Boden. Dein Hüter wird nun sterben und respawnen – und zwar direkt vor dem Bosskampf gegen Riven.

Riven begegnen & Tausendschichtenkeks abliefern

Laufe vom Spawnpunkt aus nach rechts, aber nicht die Treppe hoch. Auf der kleinen Grünfläche unterhalb der Treppe leuchtet eine runde Bodenplatte. Stelle Dich darauf. Du fällst nun nach unten, am massigen Körper von Riven vorbei. Keine Sorge, sie greift Dich nicht an – aber wenn Du unten angekommen bist, solltest Du trotzdem schnell Ausschau nach einer kleinen Glaskugel halten, die am Boden liegt. Interagiere damit, um den Tausendschichtenkeks abzuliefern und der Alien-Göttin ein bisschen festliche Stimmung in ihr einsames Domizil zu bringen.

Übrigens: Hast Du den Code einmal an der Wand der Wünsche eingegeben, startest Du jedes Mal direkt bei Riven, wenn Du im Laufe der aktuellen Woche den "Letzter Wunsch"-Raid startest. Du musst die ganze Prozedur also nicht erneut durchlaufen, um Riven weitere Kekse zu bringen. Zum wöchentlichen Reset am Dienstag wird allerdings auch die Wand der Wünsche zurückgesetzt – danach musst Du die Wand erneut aufsuchen und den Riven-Wunsch neu eingeben, woraufhin er wieder bis zum folgenden Dienstag hält.

Du kannst natürlich auch jederzeit den Raid auf ganz normalem Wege spielen, um den Keks abzuliefern.

