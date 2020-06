Die "Saison der Ankunft" in "Destiny 2" bringt eine neue Form von öffentlichem Event mit: Kontakt. Wir erklären Dir alles Wichtige zur Aktivität und verraten, wie Du die heroische Variante freischaltest. Eines schon einmal vorweg: Gute Gambit-Spieler sind bei diesem Event im Vorteil ...

Kontakt ist Deine erste hautnahe Begegnung mit den Pyramidenschiffen der Dunkelheit in "Destiny 2". Die öffentlichen Events tauchen auf Io auf (später im Laufe der Season auch auf Titan) und belohnen Dich beim Abschluss mit Umbral-Engrammen und Schnipseln der Hintergrundgeschichte.

Kontakt-Event freischalten

Spiele die Einführungs-Mission der neuen Season, die automatisch startet, wenn Du Dich nach dem Download des Updates in "Destiny 2" einloggst. Erledige die Quest-Schritte, die das Spiel von Dir verlangt. Irgendwann wirst Du mit dem Vagabunden im Turm reden, der Dir den Auftrag gibt, das Event zu absolvieren. Also: Auf nach Io!

©Bungie 2020 fullscreen ... am besten mit einem schlagkräftigen Team!

Kontakt-Event finden

Teleportiere Dich zur Landezone "Verlorene Oase" auf Io. Du landest nun wahrscheinlich mitten drin in einem laufenden Kontakt-Event. Wenn Du eine kleine fliegende Pyramide, viele Gegner und andere Hüter in Aktion siehst, bist Du richtig. Du kannst die Aktivität auch selber starten, indem Du Dich in den weißen Kreis auf dem Boden stellst und das Event dort aktivierst. Beachte: Das empfohlene Powerlevel für die Aktivität ist 1040 – zu Beginn der Saison wirst Du daher eventuell Probleme mit der Aktivität haben.

©Bungie 2020 fullscreen Wo die Pyramide schwebt, geht's gleich rund.

So funktioniert das Event

Kontakt-Events erinnern an das Eskalations-Protokoll und den Gambit-Spielmodus – nur ohne gegnerisches Team und in der Open-World-Umgebung statt in der Arena des Vagabunden. Erledige Gegner (das Event stellt Dir entweder Vex oder Cabal entgegen) und sammle die Partikel ein, die sie fallen lassen. Deponiere sie in der Bank, die mittig steht. Du kannst maximal 10 Partikel tragen. Stirbst Du, während Du Partikel trägst, gehen sie verloren.

©Bungie 2020 fullscreen Die Partikel des Kontakt-Events ähneln denen aus Gambit, sind aber bernsteinfarben.

Das Deponieren von Partikeln treibt den Fortschritt der Runde voran. Du musst 100 Prozent erreichen, bevor der Timer am linken Bildschirmrand bei Null ankommt. Während Du Gegner besiegst und Partikel sammelst, tauchen manchmal Besessenen-Blocker auf, die dafür sorgen, dass die Bank deaktiviert wird. Besiege sie, um die Bank wieder zu aktivieren.

©Bungie 2020 fullscreen Partikel sammeln und rein damit in die Bank!

Um das Event abzuschließen, musst Du vier Runden überstehen. In jeder Runde musst Du Deinen Partikel-Kontostand jeweils auf 100 Prozent bringen. Am Ende von Runde 4 taucht ein Boss auf. Besiege ihn und die normale Version des Events ist geschafft! Als Belohnung darfst Du eine Kiste öffnen.

Kontakt-Event heroisch machen

Wie für öffentliche Events in "Destiny 2" üblich, gibt es auch von Kontakt eine heroische Variante, die schwerer ist, aber bessere Belohnungen bietet. So schaltest Du sie frei:

Halte Ausschau nach einem Traktorstrahl und orangefarbenen Ring in der Nähe des Events. Hier erscheint ein starker Champion-Gegner.

Besiege den Champion – am besten in Zusammenarbeit mit Deinem ganzen Team und unterstützt durch Waffen-Mods aus dem Saison-Artefakt. Er lässt ein Item namens "Flor" fallen.

Sammle das Item auf und deponiere es in der Bank.

Um das heroische Event zu aktivieren, musst Du in allen vier Runden den Champion besiegen und den Flor deponieren. Gelingt Dir das, spawnt ein stärkerer Endboss.

Der heroische Boss wird ab und zu ein Schild beschwören, das ihn unverwundbar macht. Suche dann nach der Besessenen-Fäule in der Nähe und zerstöre sie. Sie wird in der Spielwelt mit einem grünen Icon markiert. Widme Dich dann wieder dem Boss.

